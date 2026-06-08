"أريد هذه الشخصية من جافي".. دي لا فوينتي سعيد بعنف لاعب برشلونة مع رودري قبل ساعات من إنطلاق كأس العالم!

سارع مدرب المنتخب الإسباني إلى الرد على الانتقادات الموجهة إلى «جافي» بعد أن انتشرت مقاطع فيديو تظهر تدخله القوي على «رودري». وبدا أن لاعب خط وسط برشلونة قد داس على قدم نجم مانشستر سيتي خلال إحدى التدريبات، مما تسبب في إزعاج واضح للاعب المخضرم وأثار مخاوف من احتمال تعرضه لإصابة قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

على الرغم من العاصفة التي أثارتها وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادثة، أصر دي لا فوينتي على أن هذه الشدة هي بالضبط ما يتوقعه من لاعبيه. وفي حديثه للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، قلل المدرب من أهمية أي إشارات إلى وجود خلافات داخل المعسكر أو سلوك متهور من جانب النجم البالغ من العمر 21 عاماً.