"أريد أن ألعب مع كوبارسي" - نجم هولندا الواعد يغازل برشلونة

يبدو أن برشلونة قد ضمن نصف ثنائي الدفاع المركزي الذي سيشكله على المدى الطويل مع كوبارسي، الذي أثبت نفسه في الفريق الأول ويواصل تقديم أداء مثير للإعجاب مع المنتخب الإسباني.

وبرز رود نيجستاد كخيار محتمل لتكملة هذا المراهق. وكان المدافع البالغ من العمر 18 عامًا واللاعب في صفوف تفينتي قد ارتبط اسمه سابقًا بالنادي الكتالوني، وقد تحدث الآن علنًا عن احتمال اللعب يومًا ما إلى جانب كوبارسي في كامب نو.