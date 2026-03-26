"أريد أن أصبح أسطورة" - مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي يرد على شائعات انتقاله إلى ريال مدريد

على الرغم من الضجة الخارجية، لا يزال ليام روزينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، مصراً على أن لاعبيه الأساسيين مستقرون وملتزمون بالقضية. وقد شدد روزينيور، الذي حل محل إنزو ماريسكا في وقت سابق من هذا العام، على الروابط الشخصية القوية التي أقامها مع فريقه كسبب لتفاؤله بشأن الاحتفاظ باللاعبين.

وأوضح قائلاً: "لدي علاقة جيدة جداً مع اللاعبين لأننا نتحدث طوال الوقت. لا نتحدث فقط عن كرة القدم أو وضع عقودهم، بل عن حياتهم وأحوال أطفالهم ودراستهم. لدي علاقة وثيقة جداً مع إنزو واللاعبين الآخرين.

"فيما يتعلق بالعقود والمكان الذي يرغبون في التواجد فيه، لم يقل أي لاعب في هذا النادي منذ أن جئت إلى هنا إنه لا يريد البقاء هنا في الصيف. في الواقع، تدور المحادثات أكثر حول كيفية تحسين أدائنا، وما يمكننا فعله كفريق لتحسين أدائنا، وما نحتاج إلى فعله للفوز في هذه اللحظة. هذا هو الوضع الذي نحن فيه حالياً".