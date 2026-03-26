ترجمه
"أريد أن أصبح أسطورة" - مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي يرد على شائعات انتقاله إلى ريال مدريد
الالتزام تجاه فريق «البلوز»
يبدو أن كايسيدو قد وضع حداً للتكهنات حول احتمال انتقاله إلى مدريد، مؤكداً من جديد التزامه بمشروع تشيلسي المتطور. وعلى الرغم من إغراء ملعب سانتياغو برنابيو، يظل لاعب الوسط حجر الزاوية في الخطة التكتيكية لفريق ستامفورد بريدج، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى استعادة مكانته في قمة كرة القدم الإنجليزية.
التركيز على الهدف
وفي معرض رده على الشائعات خلال مقابلة مع قناة "إل تشيرينجويتو" التلفزيونية، أوضح كايسيدو أن أولوياته تكمن في لندن. وأعرب لاعب الوسط عن طموحه الراسخ في ترك بصمة دائمة في تاريخ النادي بدلاً من السعي وراء انتقال مدوي إلى إسبانيا.
وقال كايسيدو: "أنا أركز على ناديي في الوقت الحالي. لدي عقد مع النادي، وأريد أن أقدم أداءً جيداً". "أريد أن أصبح أسطورة، إن شاء الله".
مستقبلان متباينان في خط الوسط
في حين أعرب كايسيدو صراحةً عن رغبته في البقاء، قدم زميله في خط الوسط إنزو فرنانديز تحديثاً أكثر غموضاً بعض الشيء بشأن مستقبله. فقد ارتبط اسم الفائز الأرجنتيني بكأس العالم أيضاً بالانتقال إلى البرنابيو، ولم تسهم تعليقاته الأخيرة لـ ESPN في تهدئة الشائعات المحيطة برحيله المحتمل.
وقال فرنانديز: "لا توجد أي مفاوضات. أنا أركز حالياً على تشيلسي، وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم".
لا يزال روزينور واثقاً
على الرغم من الضجة الخارجية، لا يزال ليام روزينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، مصراً على أن لاعبيه الأساسيين مستقرون وملتزمون بالقضية. وقد شدد روزينيور، الذي حل محل إنزو ماريسكا في وقت سابق من هذا العام، على الروابط الشخصية القوية التي أقامها مع فريقه كسبب لتفاؤله بشأن الاحتفاظ باللاعبين.
وأوضح قائلاً: "لدي علاقة جيدة جداً مع اللاعبين لأننا نتحدث طوال الوقت. لا نتحدث فقط عن كرة القدم أو وضع عقودهم، بل عن حياتهم وأحوال أطفالهم ودراستهم. لدي علاقة وثيقة جداً مع إنزو واللاعبين الآخرين.
"فيما يتعلق بالعقود والمكان الذي يرغبون في التواجد فيه، لم يقل أي لاعب في هذا النادي منذ أن جئت إلى هنا إنه لا يريد البقاء هنا في الصيف. في الواقع، تدور المحادثات أكثر حول كيفية تحسين أدائنا، وما يمكننا فعله كفريق لتحسين أدائنا، وما نحتاج إلى فعله للفوز في هذه اللحظة. هذا هو الوضع الذي نحن فيه حالياً".