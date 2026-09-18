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"أريد الاعتزال في كامب نو".. رافينيا يبعث برسالة لبرشلونة بشأن تجديد عقده!
بداية مذهلة للموسم تعزز التزام رافينيا
بعد صيف مليء بالتكهنات الكثيفة حول مستقبله، وضع رافينيا حداً حاسماً لكل شائعات الرحيل من خلال تأكيده نيته البقاء مع برشلونة في المستقبل المنظور. وكشف المهاجم أنه متلهف للجلوس مع إدارة النادي لمناقشة عقد جديد.
وقد عيّن المدرب هانزي فليك رافينيا قائداً أول للفريق هذا الموسم، ويبدو أن هذه المسؤولية الإضافية قد رفعت من مستوى أدائه على أرض الملعب. ويتصدر اللاعب حالياً قائمة الهدافين في إسبانيا برصيد تسعة أهداف، مثبتاً قيمته الهائلة لفريق بدأ مشواره في الدوري المحلي بطريقة مذهلة.
- AFP
محادثات تمديد العقد في الأفق
يمتد العقد الحالي بين رافينيا وبرشلونة حتى صيف عام 2028، لكن المدير الرياضي ديكو أشار بالفعل إلى أن النادي لديه خطط لضمان مستقبله على المدى الطويل. وقد رحّب رافينيا بدعوة التفاوض، موضحًا أفكاره الأولية عندما ارتبط بمستقبله مع العملاق الإسباني في السابق.
وقال رافينيا لإذاعة RAC1: «جددت عقدي حتى عام 2028 بفكرة أنني بحلول ذلك الوقت سأكون في الثلاثين أو الحادية والثلاثين من عمري ولم أكن أعرف كيف سأتدبر أموري». واعترف اللاعب بأن حالته البدنية المميزة ومستواه الرائع غيّرا نظرته تمامًا فيما يتعلق بعدد السنوات المتبقية له على أعلى مستوى مطلق في كرة القدم الأوروبية.
حلمي الأكبر أن أعتزل في كامب نو
يشعر رافينيا بالاستقرار التام تحت قيادة هانزي فليك، ويعتقد أنه قادر على الحفاظ على مستواه اللافت لعدة مواسم إضافية. ويرغب الهدّاف المميز في رد الثقة التي وُضعت فيه من خلال تكريس ما تبقى من مسيرته الكروية لبرشلونة.
وتأكيداً على رغبته في تجنّب أي انتقالات مستقبلية، قال رافينيا بثقة: «لكن بالنظر إلى الطريقة التي بدأتُ بها الموسم، أدرك أنني أملك ما يكفي للاستمرار بضع سنوات أخرى. لذا، نعم، سأكون سعيداً بتمديد عقدي قليلاً وإنهاء مسيرتي هنا دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان آخر». وتُبرز ثلاثيته الأخيرة في مرمى راسينج سانتاندير بالضبط سبب تمسّك برشلونة الشديد به.
- Getty Images
ماذا ينتظر برشلونة ورافينيا في المرحلة المقبلة؟
سيعود رافينيا إلى المنافسات المحلية يوم السبت عندما يواجه برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان. وسيكون القائد عازمًا على تعزيز رصيده المميز البالغ تسعة أهداف في الدوري والحفاظ على وتيرته القوية. وبعد تلك المباراة، سينصب التركيز على المباريات المهمة المقبلة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجّل رافينيا مؤخرًا هدفين في فوز رائع بنتيجة 5-1 على فينورد.
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