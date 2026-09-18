"أريد الاعتزال في كامب نو".. رافينيا يبعث برسالة لبرشلونة بشأن تجديد عقده!

بعد صيف مليء بالتكهنات الكثيفة حول مستقبله، وضع رافينيا حداً حاسماً لكل شائعات الرحيل من خلال تأكيده نيته البقاء مع برشلونة في المستقبل المنظور. وكشف المهاجم أنه متلهف للجلوس مع إدارة النادي لمناقشة عقد جديد.

وقد عيّن المدرب هانزي فليك رافينيا قائداً أول للفريق هذا الموسم، ويبدو أن هذه المسؤولية الإضافية قد رفعت من مستوى أدائه على أرض الملعب. ويتصدر اللاعب حالياً قائمة الهدافين في إسبانيا برصيد تسعة أهداف، مثبتاً قيمته الهائلة لفريق بدأ مشواره في الدوري المحلي بطريقة مذهلة.