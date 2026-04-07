كان كومباني قد اتخذ بالفعل موقفًا واضحًا وصريحًا إلى جانب فينيسيوس قبل بضعة أسابيع في خضمّ الجدل حول العنصرية، وأكد له دعمه. في ذلك الوقت، كان البرازيلي خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا قد تعرّض على الأرجح لإهانة عنصرية من اللاعب المنافس جيانلوكا بريستياني، ما دفع كومباني إلى إلقاء نداءٍ حارق في مؤتمر صحفي.

وقال البلجيكي عندما طُرح الموضوع: "عندما تنظر إلى رد فعل فينيسيوس، ترى أنه لا يمكن أن يكون مُفتعلًا. إنه رد فعل عاطفي، ولا أرى أي فائدة له من الذهاب إلى الحكم وتحميل هذا كله من الكارثة على كتفيه. لا يوجد سبب يدفع فينيسيوس إلى فعل ذلك. لكنه يفعلها، وهو يفعلها لأنه في تلك اللحظة كان الشيء الصحيح الوحيد".