قبل بداية الشوط الثاني بقليل، شهد خط التماس لقاءً بين مدرب بطل ألمانيا القياسي ونجم «البلانكوس» حيث تعانق الاثنان بحرارة وتبادلا بضع كلمات.
"أرى أنه يجب أن يبقى كما هو": مدرب بايرن فينسنت كومباني يدافع عن نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور
Auf die Szene angesprochen, sagte Kompany nach dem Abpfiff bei Prime Video: „Das war das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Ich finde, Vini muss so bleiben, wie er ist. Von meiner Seite hat er volle Unterstützung. Dabei ist es auch völlig egal, ob es ein gegnerischer Spieler ist oder nicht.“
Vinicius stand in der Vergangenheit immer wieder wegen seines mitunter äußerst provokanten Auftretens auf dem Platz in der Kritik. Wortgefechte mit gegnerischen Spielern, Trainern oder sogar den Unparteiischen sowie Jubel-Posen direkt vor den Fanblöcken des Gegners kommen beim 25-Jährigen immer wieder vor.
Laut Kompany brauche es allerdings „manchmal solche Spieler, die anders sind. Das haben wir auch, und wir genießen die Erfolge dieser Spieler. Bei Bayern war das zum Beispiel Franck Ribéry.“
Natürlich dürfe jeder seine Meinung zu Vinicius Junior haben, der Münchner Coach stellte aber klar, dass Auseinandersetzungen „nicht über eine Grenze hinausgehen“ dürften. „Deswegen großen Respekt an Vini. Ich will natürlich nicht, dass er gegen uns zu gut spielt, aber das Menschliche steht über dem Ergebnis“, so der Belgier.
سبق لكومباني أن دافع عن فينيسيوس في الماضي
كان كومباني قد اتخذ بالفعل موقفًا واضحًا وصريحًا إلى جانب فينيسيوس قبل بضعة أسابيع في خضمّ الجدل حول العنصرية، وأكد له دعمه. في ذلك الوقت، كان البرازيلي خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا قد تعرّض على الأرجح لإهانة عنصرية من اللاعب المنافس جيانلوكا بريستياني، ما دفع كومباني إلى إلقاء نداءٍ حارق في مؤتمر صحفي.
وقال البلجيكي عندما طُرح الموضوع: "عندما تنظر إلى رد فعل فينيسيوس، ترى أنه لا يمكن أن يكون مُفتعلًا. إنه رد فعل عاطفي، ولا أرى أي فائدة له من الذهاب إلى الحكم وتحميل هذا كله من الكارثة على كتفيه. لا يوجد سبب يدفع فينيسيوس إلى فعل ذلك. لكنه يفعلها، وهو يفعلها لأنه في تلك اللحظة كان الشيء الصحيح الوحيد".
أوصى كرامر بايرن باستفزاز فينيسيوس للحصول على إيقافه
حتى قبل صافرة البداية مساء الثلاثاء كان فينيسيوس حديثَ الطاولة لدى المحللين في برايم فيديو. فعلى سبيل المثال، أوصى بطل العالم كريستوف كرامر لاعبي بايرن باستفزاز بطاقة صفراء ضد البرازيلي كي يغيب عن مباراة الإياب في أليانز أرينا.
"داخلياً أعتقد أن الفريق يقول: يا رجل، يجب في الواقع أن نجعله يُطرد لمباراة الإياب"، توقّع كرامر. الخلفية: كان فينيسيوس، لو تلقّى إنذاراً آخر في مباراة الذهاب - وكان سيكون ثالث بطاقة صفراء له في موسم دوري أبطال أوروبا الحالي - سيغيب عن إياب ربع النهائي في ميونخ مساء الأربعاء من الأسبوع المقبل. لكن ذلك لم يحدث.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
إف سي بايرن - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
إف سي بايرن - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - إف سي بايرن (كأس ألمانيا)