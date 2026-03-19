"أرى أنني مستعد" - مدرب شوك يعلن ترشحه لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي
ميشيل يعلن استعداده لتولي منصب المدير الفني لفريق الاتحاد
أصبح مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي محل شكوك جدية عقب خروج الفريق المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه للهزيمة في مباراتي دور الـ16 أمام ريال مدريد. وزاد من تعقيد الوضع تراجع سيتي بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، في ترتيب الدوري.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، سيأخذ بيب جوارديولا استراحة بعد نهائي كأس كاراباو المرتقب ضد أرسنال يوم الأحد ليقرر ما إذا كان سيستمر كمدرب لمانشستر سيتي بعد انتهاء هذا الموسم.
وفي حديثه إلى "لا أوترا غرادا"، كما نقلت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو"، أكد ميشيل سانشيز استعداده لتولي منصب مدرب مانشستر سيتي في حال رحيل بيب جوارديولا. وقال: "أرى نفسي مستعداً. أشعر أنني مستعد لتدريب أي فريق"، مشدداً على أن أي انتقال محتمل "يعتمد دائماً على الأندية".
ميشيل: «أنا مستعد لخوض تجربة تدريب دولية»
وتطرق ميشيل إلى المخاوف بشأن احتمال انتقاله للعمل في الخارج، لا سيما فيما يتعلق بحاجز اللغة، قائلاً: «كانت اللغة من بين الشكوك التي تراودني بشأن التدريب خارج إسبانيا، لكنني أعمل على تحسين مستواي فيها».
وأضاف: "أمزح بشأن مستواي في اللغة الإنجليزية، لكنني أشعر أنني مستعد للتواصل في بيئة دولية"، مشدداً على أن هذا يزيل إحدى العقبات الشائعة التي يواجهها المدربون الإسبان في الخارج.
وقال الإسباني: "هذه الخطوة تعزز فرصتي في خوض التحديات خارج إسبانيا، خاصة في مسابقات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث التواصل هو المفتاح في إدارة غرفة الملابس".
الصلة بمجموعة سيتي فوتبول
لم يمر العمل الرائع الذي قام به ميشيل مع جيرونا مرور الكرام، لا سيما بالنظر إلى مكانة النادي ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم (CFG). فبعد أن قاد الفريق الكتالوني إلى الصعود، أثبت بالفعل قدرته على تجاوز التوقعات مع التزامه بالفلسفة التكتيكية المحددة للنادي الرائد في المجموعة.
إن إلمامه بهيكل مجموعة سيتي فوتبول وتوقعاتها يجعله مرشحاً داخلياً منطقياً في حال سعى سيتي إلى ضمان الاستمرارية بعد عهد جوارديولا. يعمل ميشيل بالفعل عن كثب مع إدارة سيتي، حيث ناقش مؤخراً جهوده لدمج وتطوير اللاعب الشاب كلاوديو إتشيفيري. وأكد قائلاً: "أرى نفسي جاهزاً"، مما يعزز موقعه كمرشح رئيسي للنظر فيه في المستقبل.
أسلوب إداري قائم على التواصل
في حين يُشاد بغوارديولا غالبًا بسبب ابتكاراته التكتيكية، حرص ميشيل على التأكيد على أن نجاحه يقوم على أساس إدارة الموارد البشرية والتواصل الواضح. ويصر على أنه لا يمتلك «عصا سحرية»، بل يركز على بناء ثقافة يشعر فيها كل فرد بالتقدير والتواصل مع الهدف الجماعي.
وكشف مدرب جيرونا أنه يوجه رسالة ثابتة للاعبيه في بداية كل موسم: "لنعيش هذه السنة معاً". ويعتقد ميشيل أن هذا النهج الذي يضع الإنسان في المقام الأول سيؤتي ثماره في أي دوري في العالم. علاوة على ذلك، مازح ميشيل بشأن تحسن مهاراته في اللغة الإنجليزية، ملمحاً إلى أنه يستعد بالفعل للمتطلبات الفريدة للحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
