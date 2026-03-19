"أرى أنني مستعد" - مدرب شوك يعلن ترشحه لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي

أصبح مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي محل شكوك جدية عقب خروج الفريق المخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا، بعد تعرضه للهزيمة في مباراتي دور الـ16 أمام ريال مدريد. وزاد من تعقيد الوضع تراجع سيتي بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، في ترتيب الدوري.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، سيأخذ بيب جوارديولا استراحة بعد نهائي كأس كاراباو المرتقب ضد أرسنال يوم الأحد ليقرر ما إذا كان سيستمر كمدرب لمانشستر سيتي بعد انتهاء هذا الموسم.

وفي حديثه إلى "لا أوترا غرادا"، كما نقلت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو"، أكد ميشيل سانشيز استعداده لتولي منصب مدرب مانشستر سيتي في حال رحيل بيب جوارديولا. وقال: "أرى نفسي مستعداً. أشعر أنني مستعد لتدريب أي فريق"، مشدداً على أن أي انتقال محتمل "يعتمد دائماً على الأندية".