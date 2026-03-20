أرني سلوت يؤكد إصابة محمد صلاح، ونجم ليفربول يغيب عن مباراة برايتون
فراغ كبير في هجوم «الريدز»
تعرض ليفربول لانتكاسة كبيرة قبل رحلته إلى ملعب «أميكس» لخوض مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ضد فريق «السيغولز». فقد اضطر صلاح إلى مغادرة الملعب في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها فريقه 4-0 على غالطة سراي في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وقد أكدت الفحوصات الأولية منذ ذلك الحين مخاوف النادي الذي يتخذ من ميرسيسايد مقراً له. وقد تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً رسمياً من مباريات نهاية الأسبوع.
تقدم Slot آخر أخبار اللياقة البدنية
تحدث المدرب الهولندي إلى وسائل الإعلام لتوضيح وضع جناحه النجم. واعترف بأن طبيعة الإصابة نادرة بالنسبة للاعب يتمتع بمثل قوة التحمل التي يتمتع بها صلاح، لكنه أكد أن اللاعب المصري لن يسافر مع الفريق إلى الساحل الجنوبي.
"بالفعل، [إنها] حالة غير معتادة. ونتيجة لذلك، أعتقد أنكم تستطيعون توقع النتيجة. لذا، [لن] يكون متاحاً للمباراة غداً"، أوضح سلوت. "الشيء الجيد بالنسبة لليفربول ولنا هو أننا سنذهب إلى فترة التوقف الدولي. والشيء السيئ بالنسبة لمصر هو أنه لا يستطيع الذهاب إلى هناك".
"نأمل أيضًا، بناءً على ما أظهره مو في الماضي، أن يتعافى أسرع من اللاعبين الآخرين في مواقف مماثلة لأنه يعتني بجسده جيدًا. وقد أثبتت التجارب السابقة أنه يمكنه العودة قبل الآخرين. لكن لم يتبق سوى أسبوعين على عودتنا، لذا نأمل أن يتمكن من العودة خلال تلك الفترة".
كما استبعد غوميز من تشكيلة ليفربول
لا تقتصر أزمة الإصابات على خط الهجوم فحسب، حيث لا يزال مشاركة المدافع جو جوميز محل شك كبير. ورغم إدراجه في قائمة البدلاء خلال الفوز الذي حققه الفريق في منتصف الأسبوع على غالطة سراي، إلا أنه لم يكن جاهزًا بدنيًا للمشاركة، ولا يزال يعاني من إصابة طفيفة.
وأضاف المدرب: "كان جو على مقاعد البدلاء لكنه لم يتمكن من الدخول. حاولنا تأجيل الأمر قدر الإمكان". "لقد أخبرني بالفعل قبل بدء المباراة أنه لا يشعر بخير. فقلت له: 'حسناً، لننتظر حتى نهاية الشوط الأول [وربما] تحدث معجزة - قد نحتاجك في الوقت الإضافي'. قد يكون جاهزاً غداً لكنه بالتأكيد لن يبدأ المباراة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في ظل غياب صلاح، سيتنافس العديد من اللاعبين على مكان في التشكيلة الأساسية لمباراة برايتون. ومن المحتمل أن يشارك فيديكيرو تشيزا وريو نغوموها وكودي جاكبو وفلوريان فيرتز في هذا المركز. وبعد المباراة ضد «السيغولز»، سيستعد «الريدز» لمواجهة مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
