أرني سلوت يؤكد إصابة محمد صلاح، ونجم ليفربول يغيب عن مباراة برايتون

تحدث المدرب الهولندي إلى وسائل الإعلام لتوضيح وضع جناحه النجم. واعترف بأن طبيعة الإصابة نادرة بالنسبة للاعب يتمتع بمثل قوة التحمل التي يتمتع بها صلاح، لكنه أكد أن اللاعب المصري لن يسافر مع الفريق إلى الساحل الجنوبي.

"بالفعل، [إنها] حالة غير معتادة. ونتيجة لذلك، أعتقد أنكم تستطيعون توقع النتيجة. لذا، [لن] يكون متاحاً للمباراة غداً"، أوضح سلوت. "الشيء الجيد بالنسبة لليفربول ولنا هو أننا سنذهب إلى فترة التوقف الدولي. والشيء السيئ بالنسبة لمصر هو أنه لا يستطيع الذهاب إلى هناك".

"نأمل أيضًا، بناءً على ما أظهره مو في الماضي، أن يتعافى أسرع من اللاعبين الآخرين في مواقف مماثلة لأنه يعتني بجسده جيدًا. وقد أثبتت التجارب السابقة أنه يمكنه العودة قبل الآخرين. لكن لم يتبق سوى أسبوعين على عودتنا، لذا نأمل أن يتمكن من العودة خلال تلك الفترة".