أرني سلوت يؤكد أن ليفربول سيحظى بدعم من اللاعبين العائدين من الإصابة، حيث يستعد محمد صلاح وألكسندر إيزاك للعودة
يقدم سلوت آخر المستجدات حول حالة إيزاك البدنية
يقترب إيزاك أخيرًا من العودة التي طال انتظارها إلى الملاعب بعد فترة توقف مرهقة. وكان اللاعب الدولي السويدي قد غاب عن الملاعب منذ شهر ديسمبر بعد تعرضه لكسر في الساق خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام، لكن تعافيه وصل الآن إلى مرحلة حاسمة.
قبل إصابته، شارك إيساك في 16 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، وسجل ثلاثة أهداف فقط وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال موسمه الأول. ومع ذلك، يبدو أن الأمور تتحول لصالح النجم السويدي. وفي حديثه عن تقدم المهاجم، قال سلوت: "أعتقد أن أليكس في وضع جيد للغاية لأن السويد تأهلت لكأس العالم مساء أمس، وبصرف النظر عن ذلك، سيتدرب مع المجموعة مرة أخرى لأول مرة غدًا. إذا كنت قد عملت بجد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أو ما شابه ذلك، ثم عدت إلى تدريبات الفريق، فهذا أمر رائع للجميع. لذا، فإن أليكس، من هذه الناحية، في وضع جيد.
"بالطبع هذه هي جلسته الأولى فقط مع الفريق بعد ثلاثة أو أربعة أشهر [من الغياب]، لكن من الجيد عودته لأننا جميعًا نعرف من وقعنا معه، وقد وقعنا مع مهاجم رائع. لذا، فإن وجوده مرة أخرى في فريق يخلق عادةً الكثير من الفرص - وربما ليس فورًا من اللحظة الأولى التي يمكنه فيها البدء - لكن عودته خلال الشهرين الأخيرين أمر مفيد جدًا لنا، على ما أعتقد."
صلاح مستعد لمواجهة مانشستر سيتي
في حين غاب إيزاك لفترة طويلة، تسببت الإصابة العضلية الأخيرة التي تعرض لها صلاح في إثارة قلق جديد في أنفيلد. غاب النجم المصري عن مباراة برايتون وتم إعفاؤه من المشاركة مع منتخب بلاده، لكن سلوت كشف أن العقلية الفذة للمهاجم ساهمت في تسريع عودته.
وقال سلوت للصحفيين: "هذا مثال آخر على ما يجعله مميزاً، لأنه في اللحظة التي تعرض فيها للإصابة، كان هناك بعض التردد حيث اعتقدوا: 'لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً لمباراة مانشستر سيتي'. لكن مو نظرت إليّ وقال: 'أعتقد أنني سأكون جاهزاً لمباراة مانشستر سيتي'". "إنه يبذل جهداً كبيراً في العناية بجسده لفترة طويلة، لذا يتعافى بسرعة كبيرة. لذلك، سيتدرب مع الفريق مرة أخرى غدًا، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون جاهزًا للعب معنا في مباراة مانشستر سيتي".
آخر المستجدات بشأن إصابات أليسون وفريمبونغ
لم تكن الأخبار كلها إيجابية بالنسبة للريدز، حيث "سيغيب الحارس أليسون بيكر لفترة أطول قليلاً" بعد انسحابه من تشكيلة المنتخب البرازيلي، ولا تزال هناك مخاوف بشأن جيريمي فرينبونج عقب تعرضه لانتكاسة أثناء مشاركته مع المنتخب الهولندي. وأوضح سلوت أن انسحاب فرينبونج من المنتخب كان إجراءً احترازياً، لكنه أضاف أنه "سيخضع لفحص بالأشعة" لمعرفة مدى خطورة الإصابة.
تشيزا «يعود إلى التشكيلة» استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي
وعلى الجانب المشرق، عاد فيديريكو كييشا إلى صفوف الفريق بعد أن استأنف التدريبات اليوم، حيث أكد سلوت أنه «سيكون جاهزًا للمباراة في عطلة نهاية الأسبوع». وعلى الرغم من المخاوف الدفاعية، فإن عودة صلاح وإيساك تمنح الفريق دفعة معنوية وتكتيكية كبيرة مع اقترابهم من المرحلة الحاسمة من الموسم.