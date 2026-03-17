أرني سلوت يقدم أخبارًا مشجعة بشأن لياقة ألكسندر إيساك، لكنه يؤكد أن المهاجم لم يستعد بعد للعودة أمام ليفربول
إيزاك يقترب من العودة بعد خضوعه لعملية جراحية في الساق
يقترب إيساك أخيرًا من العودة إلى التشكيلة الأساسية لليفربول، لكن سلوت أكد أن اللاعب الذي سجل أغلى صفقة في تاريخ النادي سيظل غائبًا عن الملاعب لمدة أسبوع آخر على الأقل. وقد شكّل غياب المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا خسارة فادحة للريدز منذ تعرضه لإصابة خطيرة خلال الفوز 2-1 على توتنهام في ديسمبر الماضي.
أصيب السويدي بكسر في عظمة الساق اليسرى وتلف في الكاحل إثر تدخل قوي من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين. بعد خضوعه لعملية جراحية وغيابه عن 20 مباراة، شوهد إيساك يعود إلى العشب في مركز تدريب أكسا هذا الأسبوع، مما أثار الأمل في أن عودته أصبحت وشيكة. ومع ذلك، سارع سلوت إلى تهدئة التوقعات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي.
"سلوت" يحدد الجدول الزمني لعودته
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، أوضح مدرب ليفربول أنه على الرغم من أن عودة إيساك إلى الملعب تمثل إنجازاً كبيراً، إلا أنه ليس جاهزاً بعد للعب في المباريات الرسمية. وأكد سلوت أن المهاجم لن يشارك في مباراة الإياب الأوروبية أو في الرحلة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى الساحل الجنوبي.
وأكد سلوت: "أليكس لن يكون متاحًا للمباراة غدًا". "لكن رؤيته على أرض الملعب تدل على أنه يقترب أكثر فأكثر من الانضمام إلينا مرة أخرى". وعندما سُئل عن موعد محدد، أضاف الهولندي: "ليس بالضبط. لن يكون متاحًا لمباراة السبت (خارج أرضنا أمام برايتون) أيضًا. طالما أنك لا تتدرب مع الفريق، فأنت لست جاهزًا للعب".
الانتقال إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز
حرص سلوت على تسليط الضوء على المتطلبات البدنية للعودة إلى كرة القدم على مستوى النخبة بعد غياب طويل. وبعد أن أمضى إيزاك شهورًا في التدريب الفردي مع الطاقم الطبي، عليه الآن سد الفجوة بين التدريبات الفردية والتدريبات التي تتضمن احتكاكًا جسديًا كاملًا قبل أن يُدرج اسمه ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في المباريات.
وأشار سلوت قائلاً: "كما نعلم جميعاً، إذا كنت قد قمت، على مدى أشهر، بتمارين فردية فقط، فإن التدريب مع الفريق يمثل قفزة كبيرة". "عندما تتدرب مع الفريق، فإن اللعب بمستوى كثافة الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا يمثل قفزة كبيرة".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
سيعود ليفربول، الذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب نهاية موسم صعب في الدفاع عن اللقب، إلى المنافسات الأوروبية يوم الأربعاء، حيث يخوض مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام العملاق التركي غالطة سراي. ويتأخر فريق سلوت في هذه المواجهة بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ولديه مهمة صعبة أمامه للوصول إلى دور ربع النهائي.
