أرني سلوت يقدم أخبارًا مشجعة بشأن لياقة ألكسندر إيساك، لكنه يؤكد أن المهاجم لم يستعد بعد للعودة أمام ليفربول

يقترب إيساك أخيرًا من العودة إلى التشكيلة الأساسية لليفربول، لكن سلوت أكد أن اللاعب الذي سجل أغلى صفقة في تاريخ النادي سيظل غائبًا عن الملاعب لمدة أسبوع آخر على الأقل. وقد شكّل غياب المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا خسارة فادحة للريدز منذ تعرضه لإصابة خطيرة خلال الفوز 2-1 على توتنهام في ديسمبر الماضي.

أصيب السويدي بكسر في عظمة الساق اليسرى وتلف في الكاحل إثر تدخل قوي من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين. بعد خضوعه لعملية جراحية وغيابه عن 20 مباراة، شوهد إيساك يعود إلى العشب في مركز تدريب أكسا هذا الأسبوع، مما أثار الأمل في أن عودته أصبحت وشيكة. ومع ذلك، سارع سلوت إلى تهدئة التوقعات قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي.