أرني سلوت يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة ألكسندر إيساك، بينما يقلل مدرب ليفربول من أهمية المخاوف بشأن لياقة هوغو إكيتيكي قبل مواجهات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان
يتوقع «سلوت» عودة إيزاك قريبًا
تلقى ليفربول ضربة مزدوجة يوم السبت، حيث تم استبدال إكيتيكي في غضون الدقائق العشر الأولى، ليخسر «الريدز» المباراة بنتيجة 2-1 في ضربة قوية لطموحاتهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يبدو أن إكيتيكي أصيب بشد عضلي في ساقه خلال صدام مع جيمس ميلنر، لكن الريدز قد يشعرون ببعض الارتياح لمعرفة أن إيساك في طريقه للعودة؛ فاللاعب الدولي السويدي لم يلعب للنادي منذ مواجهة توتنهام في ديسمبر، عندما تعرض لكسر في ساقه. ومع ذلك، قد يعود الآن في مباراة طال انتظارها ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، بعد فترة التوقف الدولية.
قال سلوت: "أليكس سيكون متاحًا [لمباراة باريس سان جيرمان]، نعم. السؤال هو ماذا تعني بـ"جاهز"؟
"إذا كنت تريد اللاعب الذي لعب قبل عام بالضبط ضدنا في نهائي كأس كاراباو وكان أفضل منا في ذلك اليوم، فسأقول لك إنني أشك في ذلك بعد غيابه لمدة سبعة أو ثمانية أشهر.
"لكنني أتوقع أن أتمكن من إشراكه لبضع دقائق. لا أستطيع أن أخبرك بالضبط ما الذي سأستفيد منه لأنه لم يتدرب مع الفريق ولو مرة واحدة".
مدرب ليفربول يقلل من أهمية المخاوف بشأن إكيتيكي
وأشار سلوت إلى أن ليفربول اضطر لمواجهة برايتون في غياب الحارسين المصابين أليسون بيكر ومحمد صلاح، وقال إنه غير متأكد من موعد عودة الأول، لكنه خفف إلى حد ما من المخاوف بشأن إصابة إكيتيكي.
وأضاف: "سيغيب أليسون بالتأكيد خلال فترة التوقف الدولي، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك. أما هوغو، فأعتقد أنه يمكنه اللعب غدًا إذا لزم الأمر. كانت إصابة في الساق، كما تسمونها هنا على ما أعتقد. لقد فعل برايتون ما توقعناه. إذا واجهت فريقًا لم يحصل سوى على 62 ساعة من الراحة، وأول ما تفعله هو جعل المباراة مكثفة، وخوض المواجهات الأولى، وخوض مواجهات قوية – لا حرج في المواجهات، بالمناسبة – لكن للأسف كانت هناك اصطدامات، وأدى ذلك إلى خروج هوغو. نعم، هذا ليس مفيدًا بعد دقيقتين.
"عليك أن تستمر بدون أحد أفضل المهاجمين الذين شهدتهم الدوري في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهو ألكسندر إيساك، الذي لن يكون متاحاً طوال الموسم. أحد أفضل الهدافين الذين شهدتهم الدوري في السنوات الثماني الماضية، وهو محمد صلاح، لن يكون متاحاً. ثم فقدان هوغو إكيتيكي، الذي كان له تأثير كبير هذا الموسم، بسبب غيابه.
"ثم، كما حدث مرات عديدة هذا الموسم، عليك أن تجد طريقة لإشراك اللاعبين في مراكز ربما لا يعتادون عليها، وأعتقد أننا قمنا بذلك بشكل جيد في الشوط الأول. لكن مع تقدم المباراة، أصبح برايتون أقوى وأقوى. في بعض المرات هذا الموسم، تمكنا من إحداث فارق من خلال التبديلات. قام ريو [نغوموها] ببعض اللعبات الرائعة، لكن طوال الشوط الثاني أعتقد أنهم كانوا أقرب إلى تسجيل 3-1 من كوننا أقرب إلى تسجيل 2-2."
"ليس من السهل" معالجة تراجع أداء الريدز
يعاني ليفربول من تراجع في المستوى ولم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويقر سلوت بأنه يواجه تحديًا في إعادة الفريق إلى مستواه المعتاد.
وأضاف: "نعم، هذا ليس سهلاً، على الرغم من أننا حققنا فوزاً كبيراً [على غالطة سراي] خلال الأسبوع. أعتقد أنه لا يمكن مقارنة مباراة برايتون خارج أرضنا بمباراة وولفرهامبتون خارج أرضنا. لا يمكنك مقارنة مباراة كان يجب أن نفوز بها من حيث صنع الفرص وكل المقاييس الأخرى الموجودة في كرة القدم بمباراة مثل هذه. مباراة برايتون خارج أرضنا، هي مباراة صعبة لأي فريق، [ليس فقط] لنا، ولكن لأي فريق يزور هذا الملعب، خاصة إذا كنت تفتقد، مثلنا، بعض اللاعبين المؤثرين للغاية. نحن نتحدث عن مركز رقم 9، لكن مرة أخرى اضطررت إلى إجراء تبديل، وكذلك في مركز الظهير الأيمن، حيث أشركت لاعباً غير معتاد على اللعب في هذا المركز. بالطبع، بالنظر الآن إلى جدول الترتيب، فإن هذه الخسارة مؤلمة للغاية ويجب أن تؤلمنا كثيراً.
"لكن المشكلة الرئيسية هي أننا في هذا الموقف لأننا خسرنا نقاطًا أمام ولفرهامبتون في الدقيقة الأخيرة بهدف انحرف مساره قبل أسبوع – ليس قبل أسبوع لأننا اضطررنا للعب يوم الأحد، وليس يوم السبت، بل يوم الأحد ثم الأربعاء ثم السبت. ليس لأن جميع فرق دوري أبطال أوروبا الأخرى تلعب يوم الأحد، لكننا اضطررنا للعب يوم السبت في المباراة المبكرة. أعتقد أن الهدف الذي سُجل الأسبوع الماضي [ضد توتنهام] في الدقيقة 90 يمثل مشكلة أكبر حتى من الخسارة خارج أرضنا أمام برايتون."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولية، قبل أن يلتقي باريس سان جيرمان في مباراة قد تشهد عودة إيساك. ولن يخوض الفريق أي مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 11 أبريل، عندما يستقبل فريق فولهام على ملعب أنفيلد.
