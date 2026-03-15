أرني سلوت يشرح قراره بإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء ومنح ريو نغوموها فرصة المشاركة لأول مرة في التشكيلة الأساسية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

في حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" قبل انطلاق المباراة ضد توتنهام، أوضح آرني سلوت الأسباب التي دفعته إلى منح الشاب ريو نغوموها فرصة الظهور لأول مرة في التشكيلة الأساسية. "

لماذا الآن؟ لأنه كان يتدرب معنا طوال الموسم ويستمر في التحسن والتطور. لقد زاد وقت لعبه بشكل مطرد، وعادةً ما تكون الخطوة التالية بعد ذلك هي المشاركة في التشكيلة الأساسية – واليوم هو ذلك اليوم.

"أولاً وقبل كل شيء، لأنه قدم أداءً رائعاً ضد ولفرهامبتون واندررز، وأيضاً لأنه يتطور بشكل جيد للغاية. لكن السبب الرئيسي هو أن ريو أظهر أنه جاهز لذلك. والآن عليه أن يثبت ذلك مرة أخرى اليوم. أعتقد أن الخطوة التالية بالنسبة له كانت أن يبدأ المباراة أساسياً."