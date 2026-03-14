Getty Images Sport
ترجمه
أرني سلوت يدلي بتصريح غريب حول "أفضل نادٍ يمكن أن يعاني فيه" في معرض رد مدرب ليفربول على المطالبات بإقالته
تتصاعد الضغوط على سلوت بعد تحقيق هذا الإنجاز
تم تحقيق هذا الإنجاز رسمياً ليلة الثلاثاء خلال الهزيمة 1-0 أمام غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة زادت من سوء الأجواء في ميرسيسايد. ومن المفارقات أن سجل سلوت الذي حقق 62 فوزاً في أول 100 مباراة له يجعله متعادلًا مع الأسطورة السير كيني دالغليش في عدد الانتصارات خلال تلك الفترة، لكن لا توجد احتفالات في مركز أكسا للتدريب في الوقت الحالي، حيث وصلت الضغوط على منصبه إلى ذروتها.
التباين بين موسم سلوت الأول وتراجعه الحالي صارخ، مما أدى إلى ظهور تكهنات حول مدى ملاءمته لهذا المنصب على المدى الطويل. بعد أن قاد ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ساحق الموسم الماضي، متقدماً بفارق 10 نقاط مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن الأمور قد خرجت عن مسارها خلال موسمه الثاني الصعب الذي شهد تراجع النادي إلى المركز السادس في الترتيب.
اعتراف غريب عن الحياة في أنفيلد
وفي معرض تعليقه على الضجة المتزايدة المحيطة بمستقبله والدعوات الصادرة من بعض الأوساط لتغيير القيادة، قدم سلوت تقييماً صريحاً وغير معتاد إلى حد ما لوضعه. وقال: «قد يبدو الأمر غريباً إذا قلت [أشياء] إيجابية فقط، لأن هذا الموسم لم يكن إيجابياً بالكامل»، كما اعترف المدرب الرئيسي خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.
"الدعم الذي لطالما شعرت به - وأنا لا أتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي التي لا أتابعها كثيراً - بل الدعم الذي شعرت به من الجماهير في ملعبنا، والجماهير في الملاعب الأخرى، والأشخاص داخل المبنى، ومالكي النادي. ما قمنا به هنا معاً لتحقيق الإنجازات التي حققناها، هو في ذهني وذاكرتي أمر مميز للغاية. نحن نمر بمرحلة صعبة الآن، وهذا أمر واضح جداً أيضاً. ربما يكون هذا هو أفضل نادٍ يمكن أن تمر به هذه المرحلة الصعبة".
يشعر «سلوت» بدعم الشعب
على الرغم من الوضع الحرج للفريق في الدوري، يؤكد سلوت أن الأجواء الداخلية في ليفربول لا تزال داعمة، على عكس ردود الفعل الأكثر تقلبًا التي تظهر على الإنترنت. وهو يعتقد أن الثقافة الفريدة في النادي توفر شبكة أمان تشجع على العمل الجاد بدلاً من الخوف، حتى عندما لا ترقى النتائج على أرض الملعب إلى المعايير العالية التي يتوقعها مشجعو أنفيلد.
وقال: "لقد أظهر هذا النادي دائمًا في فترات مختلفة أن الجميع موجودون من أجلك. فأنت تبذل جهدًا أكبر. إنه نادٍ رائع للعمل فيه بسبب المرافق والأشخاص والمشجعين، فليس كل شيء سلبيًا عندما لا نحقق الأداء الذي نريده".
- AFP
التركيز على المزايا التي يوفرها هذا العمل
في الوقت الذي يسعى فيه «الريدز» إلى تغيير مسار موسمهم، يؤكد سلوت أن الضغط الذي ينطوي عليه منصب مدرب ليفربول يمثل عبئًا لا يزال سعيدًا جدًّا بتحمله. ورغم أن تعليقه بأن ليفربول هو «أفضل نادٍ يمكن أن تعاني فيه» قد يثير استغراب المشجعين الذين يطالبون بالنجاح الفوري، إلا أن المدرب الهولندي مصمم على أن تقديره لهذا النادي لم يتضاءل خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق. «لا يزال مكانًا رائعًا. بل سيكون أفضل إذا فزت بالدوري! حتى في موسم مثل هذا، لا يزال العمل هنا شرفًا"، خلص سلوت.
إعلان