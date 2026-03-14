أرني سلوت يدلي بتصريح غريب حول "أفضل نادٍ يمكن أن يعاني فيه" في معرض رد مدرب ليفربول على المطالبات بإقالته

تم تحقيق هذا الإنجاز رسمياً ليلة الثلاثاء خلال الهزيمة 1-0 أمام غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة زادت من سوء الأجواء في ميرسيسايد. ومن المفارقات أن سجل سلوت الذي حقق 62 فوزاً في أول 100 مباراة له يجعله متعادلًا مع الأسطورة السير كيني دالغليش في عدد الانتصارات خلال تلك الفترة، لكن لا توجد احتفالات في مركز أكسا للتدريب في الوقت الحالي، حيث وصلت الضغوط على منصبه إلى ذروتها.

التباين بين موسم سلوت الأول وتراجعه الحالي صارخ، مما أدى إلى ظهور تكهنات حول مدى ملاءمته لهذا المنصب على المدى الطويل. بعد أن قاد ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ساحق الموسم الماضي، متقدماً بفارق 10 نقاط مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن الأمور قد خرجت عن مسارها خلال موسمه الثاني الصعب الذي شهد تراجع النادي إلى المركز السادس في الترتيب.