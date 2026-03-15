أرني سلوت يتحدث بعد أن تعرض ليفربول للصافرات الاستهجان من الجماهير عقب التعادل الممل مع توتنهام

يُعد هذا التعادل المرة الثامنة هذا الموسم التي يستقبل فيها ليفربول هدفاً بعد الدقيقة 90، وهي إحصائية تسلط الضوء على عدم الاستقرار الدفاعي الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم. وبالنسبة لفريق دخل الموسم بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح العجز عن حسم المباريات كابوساً متكرراً بالنسبة لسلوت وطاقمه الفني.

وسارع سلوت إلى الاعتراف بأن صبر المشجعين قد تم اختباره بسبب هذه الانهيارات المتكررة في الدقائق الأخيرة. وأوضح الهولندي: "لقد مروا بهذه التجربة مرات أكثر من اللازم، أكثر مما اعتادوا عليه، ومن الطبيعي تمامًا أن يظهروا إحباطهم". "أنا واللاعبون ومشجعونا نشعر جميعًا بهذا الإحباط".