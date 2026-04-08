في مقابلة صريحة مع أويست-فرانس، أكد بانتالوني قراره الابتعاد عن مقعد التدريب. المدرب السابق لأجاكسيو وصل في 2024 بهدف واضح يتمثل في ضمان الصعود من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهو إنجاز حققه النادي على الفور بالعودة إلى دوري الأضواء في 2025. غير أن النجاح داخل الملعب لم يترجم إلى انسجام خلف الكواليس.

متحدثًا عن إحباطاته والسبب وراء رحيله الوشيك، قال المدرب: «هناك سبب رئيسي واحد: انعدام الثقة الذي أبدته الإدارة منذ وصولي. إذا عدنا إلى البداية، عندما قيل لي إن هناك تغييرًا في الجهاز الفني [في 2024]، قام وكيلي بوصلني بالإدارة. أجريت ثلاث مكالمات عبر الفيديو: مع أرنو تانغي [المدير التنفيذي]، ولوران كوسيلني [المدير الرياضي]، ومع الرئيس.

«بعد ذلك، علمت أنني لم أكن المدرب المختار. لوران أبيرجل، الذي كان يعرفني، «ألحّ» على الرئيس. لوران [أبيرجل] تحمّل مسؤولية كبيرة، لأن الأمر لم يكن سهلًا، مع هدف العودة الفورية إلى دوري الدرجة الأولى. كنت قد قبلت التحدي، وكان ذلك رائعًا، لأنني شعرت بأنني قادر عليه. لكنني وقّعت في ظل هذه الظروف، التي تُظهر بوضوح أن هناك الكثير من الشكوك حولي، وأن الإدارة لم تكن واثقة جدًا من خيارها».