AFP
ترجمه
"أرفض العمل في ظل هذه الظروف!" - مدرب في الدوري الفرنسي يهاجم مجلس إدارة النادي أثناء إعلانه الرحيل
انهيار الثقة في لوريان
في مقابلة صريحة مع أويست-فرانس، أكد بانتالوني قراره الابتعاد عن مقعد التدريب. المدرب السابق لأجاكسيو وصل في 2024 بهدف واضح يتمثل في ضمان الصعود من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهو إنجاز حققه النادي على الفور بالعودة إلى دوري الأضواء في 2025. غير أن النجاح داخل الملعب لم يترجم إلى انسجام خلف الكواليس.
متحدثًا عن إحباطاته والسبب وراء رحيله الوشيك، قال المدرب: «هناك سبب رئيسي واحد: انعدام الثقة الذي أبدته الإدارة منذ وصولي. إذا عدنا إلى البداية، عندما قيل لي إن هناك تغييرًا في الجهاز الفني [في 2024]، قام وكيلي بوصلني بالإدارة. أجريت ثلاث مكالمات عبر الفيديو: مع أرنو تانغي [المدير التنفيذي]، ولوران كوسيلني [المدير الرياضي]، ومع الرئيس.
«بعد ذلك، علمت أنني لم أكن المدرب المختار. لوران أبيرجل، الذي كان يعرفني، «ألحّ» على الرئيس. لوران [أبيرجل] تحمّل مسؤولية كبيرة، لأن الأمر لم يكن سهلًا، مع هدف العودة الفورية إلى دوري الدرجة الأولى. كنت قد قبلت التحدي، وكان ذلك رائعًا، لأنني شعرت بأنني قادر عليه. لكنني وقّعت في ظل هذه الظروف، التي تُظهر بوضوح أن هناك الكثير من الشكوك حولي، وأن الإدارة لم تكن واثقة جدًا من خيارها».
جدل حول بند تعاقدي
لم يؤدِّ تسلسل الأحداث إلا إلى زيادة التوتر. بعد هبوط لوريان، كُلِّف المدرب بمشروع إعادة بناء صعب. وعلى الرغم من تحقيقه جميع الأهداف، قال إن عرض العقد الجديد تأخر كثيرًا، ما تسبب له في «قدر كبير من خيبة الأمل». وعندما طُرِح تمديد العقد في نهاية المطاف، بدا أنه ألحق ضررًا أكثر مما أفاد.
وأضاف: «عندما فزنا بالبطولة الفرنسية، قررنا التوجّه إلى الإدارة بشأن تمديد العقد، وهو أمر كان من المرجح أن تعرضه أندية كثيرة في مثل هذا الوضع». «كان الرفض قاطعًا. قالت لي الإدارة إننا سنرى بعد ست أو سبع مباريات. تسبب لي ذلك بخيبة أمل كبيرة بالنظر إلى الموسم الذي قدمناه. وبعد طلبٍ آخر، قيل لي أن أنتظر حتى سبتمبر [2025]. ولم يأتِ أي رد. ثم طُلب منا الانتظار بسبب مشكلات حقوق البث التلفزيوني، ثم جلسة الاستماع أمام هيئة DNGC [المديرية الوطنية للرقابة على التسيير]، ثم بيع النادي. لم تكن الأعذار بالضرورة وجيهة. بصراحة، لا يزال لديك انطباع بأنهم غير متأكدين مما أنا قادر عليه. لذلك، لا يزال هناك الكثير من انعدام الثقة».
المضي قدمًا عبر المباريات الأخيرة
على الرغم من الدراما خارج الملعب، يتعين على الفريق الآن التركيز على اجتياز ما تبقى من الموسم. وقد قدم لوريان موسمًا محترمًا ويحتل حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة. وبعد تعادلٍ أخير بنتيجة 1-1 أمام باريس، يواجه الفريق رحلة صعبة لمواجهة ليون في 12 أبريل. ومع تبقي خمس مباريات حاسمة، بينها مواجهتان على أرضه ضد مارسيليا وستراسبورغ، ستتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل اللاعبين مع رحيل مدربهم الوشيك.
وينوي المخضرم الحفاظ على احترافيته وإنهاء المهمة قبل أن يرحل، لكنه أكد أن ظروف العمل غير قابلة للاستمرار.
"هناك الكثير من خيبة الأمل"، أضاف. "قضيت عامين رائعين هنا. أعتقد أنني كانت لدي علاقات ممتازة مع جميع المعنيين بالنادي. من المؤسف أن يصل الأمر إلى هذا. هناك أمر واحد مؤكد: لستُ انتهازيًا في مسيرتي. لا أشعر بأي ندم. إذا أمضيت 14 عامًا في أجاكسيو، في نادٍ بموارد محدودة، فذلك لأنني كنت أملك إدارة تثق بي بالكامل، كل يوم. الآن، بعد عامين في نادي إف سي لوريان، حاولت أن أُظهر من أنا وما أستطيع القيام به، لكنني ما زلت أشعر بعدم الثقة، ولهذا أرفض العمل في ظل تلك الظروف."
ما الذي ينتظر لوريان؟
بالنظر إلى المستقبل، يواجه الفريق البريتوني صيفاً مضطرباً من التحول. ويتعيّن على الإدارة الآن البحث عن خليفة قادر على الإبحار وسط تعقيدات السياسة الداخلية للنادي. وسيكون العثور على مدرب رئيسي يستطيع البناء على استقرار هذا الموسم، وفي الوقت نفسه يقبل شروط مجلس الإدارة الصارمة، تحدياً كبيراً أمام صانعي القرار.