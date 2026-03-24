أرسنال يواجه مشكلة خطيرة وإيقاف طويل لإيبيريتشي إيزي: قد يغيب لمدة شهر ونصف

وفقًا لـ BBC، سيضطر إيزي إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز في دوري أبطال أوروبا على باير ليفركوزن.





وقد غاب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن نهائي كأس كاراباو الذي خسره الفريق يوم الأحد بنتيجة 2-0 أمام مانشستر سيتي، كما تم استبعاده من قائمة المنتخب الوطني. وينتظر مدرب أرسنال أرتيتا النتائج النهائية للفحوصات الطبية، لكن توقيت الإصابة يمثل ضربة قاسية للغانرز، الذين يخوضون سباقًا على اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.





ومع ذلك، فإن العودة الوشيكة للقائد مارتن أوديجارد، بعد توقف دام شهراً بسبب إصابة في الركبة، ستساعد في تخفيف الضغط على خط الوسط.