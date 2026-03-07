أرسنال يمضي قدماً في خططه للتعاقد مع لاعب وسط تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو بينما يشاهد وكيله فوز برايتون

أرسنال عزز اهتمامه بـ تونالي لاعب نيوكاسل، حيث يسعى أرتيتا إلى إضافة لاعب من الطراز العالمي إلى خط وسط فريقه. وقد حدد النادي اللندني الشمالي اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا باعتباره المرشح المثالي لقيادة خط وسط الفريق إلى عصر جديد من الهيمنة المحلية والأوروبية.

وصل الاهتمام إلى ذروة جديدة هذا الأسبوع عندما شوهد ممثل اللاعب، بيبي ريزو، في المدرجات خلال فوز أرسنال على برايتون. أثار وجوده حديثًا جديدًا عن أن الانتقال إلى العاصمة أصبح حقيقة واقعة، على الرغم من التقييم المذهل البالغ 87 مليون جنيه إسترليني (116.5 مليون دولار) الذي وضعه نادي نيوكاسل على لاعب ميلان السابق، وفقًا لـ Tuttosport.