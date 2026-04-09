أرسنال يطلق أول تعاون نسائي في تاريخه على الإطلاق مع «غود سكويش» اللندنية
الأول لفريق سيدات أرسنال
يُطلَق عليهم لقب «فاشن إف سي» نتيجة سلسلة تعاوناتهم وشراكاتهم مع العلامات التجارية التي لا تتوقف، وهذه المرة يتصدر فريق السيدات لدى «الغانرز» المشهد بعدما تعاون مع علامة الإكسسوارات اللندنية «غود سكويش»، ومن المؤكد أن ذلك سيلقى استحسانًا كبيرًا لدى واحدة من أكثر قواعد الجماهير حماسًا في اللعبة.
إصدار جديد واسع النطاق
أطلق أرسنال وغود سكويش مجموعة واسعة مؤلفة من 13 قطعة تلبي جميع احتياجات يوم المباراة، بما في ذلك تيشيرت قصير، وبدلة رياضية، وأوشحة، ومجموعة من ربطات الشعر المصنوعة يدويًا المميزة لغود سكويش. كما توجد أيضًا مجموعة كبسولة خاصة منسقة من قبل مهاجمة أرسنال وإنجلترا أليسيا روسو.
نبني ما هو قادم، معًا
يبدو هذا الإصدار بمثابة إطلاقٍ بالغ الأهمية لآرسنال للسيدات، في احتفاءٍ بالصلة بين النادي وقاعدة جماهيره، فيما يستعرض أبناء شمال لندن قوتهم التجارية مرةً أخرى.
وقالت روسو عند طرح المجموعة: "تعكس هذه المجموعة الرحلة التي نخوضها كنادٍ والثقافة التي نواصل بناءها حول آرسنال للسيدات. إنها تمثل القيم التي نؤمن بها، والفخر الذي نشعر به، والارتباط الذي نتشاركه مع مجتمعنا. هذه التشكيلة تدور حول الاحتفاء بالدور الذي نؤديه جميعًا في دفع هذا الفريق إلى الأمام، وبناء ما هو قادم، معًا".
صُنع مع مراعاة عشّاقه
كُشف عن المجموعة كجزء من مشروع الاستشارة «Block by Block» الخاص بأرسنال، وهو أكبر مشروع للنادي على الإطلاق على صعيد فريق السيدات، في إطار سعيهم لتشكيل ثقافة يوم المباراة مع الجيل الأول من حاملي التذاكر الموسمية.
مجموعة AWFC x Good Squish متاحة الآن في متجر أرسنال الإلكتروني وكذلك في متجر النادي «ذا آرموري».