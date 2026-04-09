أحد أبرز الأسماء على القائمة المختصرة هو رامون، نجم كومو البالغ من العمر 21 عامًا. وقد تألق الإسباني في الدوري الإيطالي (سيري آ) بعد رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي، رغم أن الانتقال المحتمل تتعقده بنية انتقاله السابق. ووفقًا لموقع CaughtOffside، فإلى جانب رامون، يقال إن أرسنال يراقب عن كثب موهبة مدريد الشابة فيكتور فالدبيناس. وقد شاهد كشافوهم كلا اللاعبين عدة مرات وكانت التقارير إيجابية. ويحتفظ لوس بلانكوس حاليًا بخيار إعادة شراء رامون وبنسبة 50% كشرط لإعادة البيع، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم إعادة البيع الكبيرة إلى رفع سعره في السوق، في الوقت الذي يسعى فيه كومو إلى تعظيم هامش ربحه في أي صفقة محتملة.