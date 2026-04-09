ترجمه
أرسنال يستهدف «أفضل مدافع قلب شاب» كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية مع ظهور خيارين
يضع «المدفعجية» خطة تعاقب دفاعية
يكثّف أرسنال بحثه عن تعزيزات دفاعية قبل نافذة الانتقالات الصيفية. ويركّز النادي اللندني الشمالي على تحديد «قلب دفاع شاب من الطراز الرفيع» يمكنه في نهاية المطاف الاندماج في فريق بات منافساً دائماً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أرتيتا. وبينما شكّلت الشراكة بين ويليام ساليبا وغابرييل حجر الزاوية في نجاحهم الأخير، فإن البرازيلي يبلغ الآن 28 عاماً وقد واجه مخاوف متكررة بشأن الإصابات خلال الموسمين الماضيين. وبناءً على ذلك، تسعى إدارة الاستقطاب إلى تأمين موهبة ذات سقف تطوّر مرتفع يمكنها في نهاية المطاف أن تخلف غابرييل في قلب الدفاع.
يتزايد الاهتمام برامون وفالدبيناس
أحد أبرز الأسماء على القائمة المختصرة هو رامون، نجم كومو البالغ من العمر 21 عامًا. وقد تألق الإسباني في الدوري الإيطالي (سيري آ) بعد رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي، رغم أن الانتقال المحتمل تتعقده بنية انتقاله السابق. ووفقًا لموقع CaughtOffside، فإلى جانب رامون، يقال إن أرسنال يراقب عن كثب موهبة مدريد الشابة فيكتور فالدبيناس. وقد شاهد كشافوهم كلا اللاعبين عدة مرات وكانت التقارير إيجابية. ويحتفظ لوس بلانكوس حاليًا بخيار إعادة شراء رامون وبنسبة 50% كشرط لإعادة البيع، ومن المتوقع أن تؤدي رسوم إعادة البيع الكبيرة إلى رفع سعره في السوق، في الوقت الذي يسعى فيه كومو إلى تعظيم هامش ربحه في أي صفقة محتملة.
التنافس على نجوم إسبانيا الصاعدين
يواجه آرسنال منافسة قوية من تشيلسي، الذي يراقب أيضًا رامون ضمن استراتيجية التعاقدات المرتكزة على الشباب. ويبقى ريال مدريد عاملًا غير متوقع في السباق، نظرًا لتراجع حاجته إلى مدافع بعد التعاقد مع دين هوييسن.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيواصل «المدفعجية» مراقبة الوضع عن كثب حتى نهاية الموسم قبل القيام بأي تحركات رسمية تجاه رامون أو فالدبيناس. وفي الوقت نفسه، على أرض الملعب، سيسعى فريق أرتيتا إلى الحفاظ على موقعه في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم حاليًا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويواجه أرسنال بعد ذلك بورنموث في الدوري يوم السبت، قبل أن يلاقي سبورتينغ لشبونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل – علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز فريق شمال لندن بنتيجة 1-0.