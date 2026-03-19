AFP
ترجمه
أرسنال يسارع لتلبية طلب ماكس داومان بعد العروض المذهلة التي قدمها النجم الصاعد
طلب غير مسبوق في الإمارات
يتم توفير أسماء اللاعبين البارزين مسبقًا لتطبع بالحرارة على القمصان، لكن موظفي المتجر اضطروا إلى تكوين اسم «داومان» باستخدام أحرف منفصلة تُستخدم عادةً للتخصيص، وفقًا لصحيفة «ذا صن». يقوم الموظفون بإعداد حروف اسم داومان على دفعات يومية لمجرد تلبية الطلب. وقد وصلت الإقبال على قميص المهاجم إلى مستويات قياسية، حيث توجه الكثيرون إلى المتجر مباشرة بعد صافرة النهاية يوم السبت. ولا يظهر اسم داومان حتى كخيار على جدار أسماء اللاعبين داخل متجر "أرموري" التابع لنادي أرسنال في ملعب الإمارات. لكن هذا سيتغير قريبًا بعد الصعود السريع لداومان إلى الشهرة.
- Getty Images Sport
أرتيتا يشيد بالمراهق «الاستثنائي»
وبفضل هدفه الفردي المذهل ومساهماته المتنوعة، تمت مقارنته بأساطير كرة القدم أمثال ليونيل ميسي وكاكا. وقال مصدر بالنادي لصحيفة «ذا صن»: «لقد فوجئنا بالطلب المفاجئ على قميص ماكس، ومن الرائع أن نرى هذا العدد الكبير من المشجعين يرغبون في وضع اسمه على قمصانهم». من المتوقع أن يترك مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا داومان على مقاعد البدلاء في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد ضد مانشستر سيتي في ويمبلي، حيث يسعى الفريق لإكمال الرباعية.
وأكد أرتيتا أن مساهمة داومان ضد إيفرتون كانت "استثنائية"، مضيفًا أن الحاضرين في الملعب لن ينسوا أبدًا ما شاهدوه. وقال: "لسنوات عديدة قادمة، سيقول من كانوا في الملعب اليوم: 'كنت في الملعب، كنت في الإمارات ذلك اليوم، عندما سجل هذا الفتى، البالغ من العمر 16 عامًا، ذلك الهدف في لحظة حاسمة من الموسم'". داومان، الذي لا تزال فرصته في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم ضئيلة، سيعرف اليوم أي منتخب إنجليزي سيتم اختياره للعب معه.
شوهدت وجوه مألوفة في شمال لندن
كان مهاجم برينتفورد دانغو أواتارا بين الجماهير في استاد الإمارات ليلة الثلاثاء. وكان أواتارا، البالغ من العمر 24 عامًا، بين مشجعي أرسنال في الطابق العلوي أثناء فوز «المدفعجية» على باير ليفركوزن بنتيجة 2-0. ولم يُعتقد أن الجناح المتعدد المواهب، الذي يمثل بوركينا فاسو على المستوى الدولي، كان ضيفًا للنادي. وليست هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها لاعبون إلى الملعب لمشاهدة أرسنال على نفقتهم الخاصة. ففي عام 2024، زار ريكاردو كالافيوري ملعب الإمارات كأحد المشجعين قبل سبعة أشهر من إتمام انتقاله إلى النادي.
- AFP
الأساطير والاحتفالات في كولني
استقبل نادي أرسنال خلال الأسبوع الماضي أحد أساطير كرة القدم. فقد حضر أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو إلى ملعب تدريبات النادي يوم الجمعة الماضي لتصوير مقابلة مع غابرييل جيسوس. وقد فاجأ المهاجم السابق العديد من الإعلاميين عندما دخل بهدوء إلى قاعة المؤتمرات الصحفية برفقة وفده لتناول فنجان من القهوة. كان روماريو هناك نيابة عن قناته على يوتيوب، التي تضم أكثر من 500 ألف مشترك، وكان إبيريتشي إيزي من بين لاعبي أرسنال الذين انتهزوا الفرصة لمقابلته. لم يكن روماريو الوجه الشهير الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث حضر النجم الإيطالي الكبير ليوناردو بونوتشي مباراة الثلاثاء التي فاز فيها الفريق على باير ليفركوزن.
