أرسنال يدرس تقديم عرض انتقال جريء لضم خفيتشا كفاراتشيليا من باريس سان جيرمان

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت»، فقد حدد النادي اللندني الشمالي كفاراتشيليا كهدف رئيسي يمكنه أن يمثل تعزيزاً كبيراً لخياراته الحالية على الأجنحة. ويقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أداءً مذهلاً، لا سيما بعد أن سجل ثلاثة أهداف في مرمى تشيلسي خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي حين برز اللاعب الدولي الجورجي كصفقة أحلام، يعمل أرسنال أيضًا على التعامل مع تعقيدات اللوائح المالية المتغيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولتسهيل صفقة بهذه الضخامة، فإن النادي مستعد للنظر في رحيل لاعبين كبار لضمان الامتثال لقواعد "نسبة تكلفة الفريق" الجديدة وتوفير المساحة اللازمة للنجوم الوافدين.