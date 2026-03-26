أرسنال يدرس تقديم عرض انتقال جريء لضم خفيتشا كفاراتشيليا من باريس سان جيرمان
أرتيتا يستهدف تعزيزات هجومية
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت»، فقد حدد النادي اللندني الشمالي كفاراتشيليا كهدف رئيسي يمكنه أن يمثل تعزيزاً كبيراً لخياراته الحالية على الأجنحة. ويقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أداءً مذهلاً، لا سيما بعد أن سجل ثلاثة أهداف في مرمى تشيلسي خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وفي حين برز اللاعب الدولي الجورجي كصفقة أحلام، يعمل أرسنال أيضًا على التعامل مع تعقيدات اللوائح المالية المتغيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولتسهيل صفقة بهذه الضخامة، فإن النادي مستعد للنظر في رحيل لاعبين كبار لضمان الامتثال لقواعد "نسبة تكلفة الفريق" الجديدة وتوفير المساحة اللازمة للنجوم الوافدين.
موقف باريس سان جيرمان المتشدد تجاه كفاراتشيليا
على الرغم من اهتمام «المدفعجية»، فإن إقناع الجناح بالرحيل عن «بارك دي برانس» لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق. فإدارة باريس سان جيرمان تعتبر لاعب نابولي السابق جوهرة مشروعها «ما بعد الجالاكتيكوس» تحت قيادة لويس إنريكي. وتؤكد مصادر داخل العاصمة الفرنسية أنه يُنظر إليه على أنه أحد الأصول التي يكاد يكون من المستحيل بيعها، خاصة بعد تطوره ليصبح أحد أركان الفريق منذ انتقاله من نابولي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، قد يكون هناك بصيص أمل لمنافسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يشير تقرير صحيفة "إندبندنت" إلى أن ممثلي اللاعب منفتحون على فكرة الانتقال ومستعدون للنظر في خيارات بديلة لمستقبله.
كاراتشيليا سعيد في باريس
وقد أعرب اللاعب نفسه مؤخرًا عن رضاه التام عن حياته في فرنسا. وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، تحدث عن التزامه تجاه بطل أوروبا. وقال الجناح: "بالنسبة لي، باريس مدينة استثنائية حقًا. تجد هنا كل شيء، وفوق كل شيء، هذه هي مدينة الحب. عندما اتصل بي باريس سان جيرمان، ظننت أن زوجتي هي أسعد إنسانة في العالم".
"قبل أن يتصل بي باريس سان جيرمان، كانت تقول دائماً: 'تخيل لو لعبنا يوماً ما لباريس سان جيرمان، سيكون من الرائع البقاء هناك'. أعتقد أنه من الصعب جداً الذهاب إلى هناك في ظل وجود لاعبين رائعين مثل [ليونيل] ميسي ونيمار و[كيليان] مبابي. أحب كل شيء في باريس".
أهداف بديلة في صيف حافل
كفاراتشيليا ليس الاسم البارز الوحيد الذي يثير اهتمام أرسنال. فمن المعروف أيضًا أن أرتيتا معجب كبير بجوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد. ومع ذلك، يبدو التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني أمرًا مستبعدًا في الوقت الحالي، نظرًا لتقييم النادي الإسباني لقيمته بما لا يقل عن 100 مليون يورو (86.5 مليون جنيه إسترليني).
وهذا يضع الغانرز في موقف يتعين عليهم فيه الموازنة بين أهدافهم الطموحة في التعاقدات والاستدامة المالية. ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهم إقناع باريس سان جيرمان ببيع النجم الجورجي، لكن النية واضحة لجلب لاعب مبدع من الطراز العالمي إلى الإمارات، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لفترة انتقالات صيفية حاسمة.