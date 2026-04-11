Getty/GOAL
ترجمه
أرسنال يدرس التحرك في سوق الانتقالات الصيفية لضم مهاجم نيوكاسل أنتوني جوردون
أرتيتا يحدد غوردون كهدف رئيسي
يقال إن أرتيتا حريص على إضافة المزيد من السرعة والمباشرة إلى خطه الأمامي، في الوقت الذي يسعى فيه «المدفعجية» للحفاظ على مكانتهم كأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لما ذكره TEAMtalk. ويبحث فريق شمال لندن عن منافس رفيع المستوى للضغط على غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد في الجهة اليسرى. ويتوافق غوردون، الذي رسّخ نفسه كأحد أكثر الأجنحة فاعلية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى «سانت جيمس بارك»، مع مواصفات اللاعب الشاب المتعطش والموهوب فنياً الذي منح آرسنال الأولوية له في السنوات الأخيرة.
- Getty Images Sport
المعضلة المالية لنيوكاسل
أصبح غوردون أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير نيوكاسل بفضل ركضه الدؤوب ومساهماته في تسجيل الأهداف، لكن إغراء خوض موسم آخر في دوري أبطال أوروبا وإمكانية المنافسة على اللقب في ملعب الإمارات قد يكونان عاملين مؤثرين بشكل كبير. وبينما سيكون نيوكاسل متردداً في خسارة أحد أكثر لاعبيه تأثيراً، فإن معركة النادي المستمرة مع قواعد الربح والاستدامة (PSR) في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تعقّد الوضع. وقد اضطر «الماكبايز» بالفعل إلى التعامل مع هوامش مالية ضيقة، وقد يصعب تجاهل عرض كبير لضم غوردون إذا كانوا بحاجة إلى موازنة الحسابات. ويُعتقد أن المناقشات الداخلية في أرسنال لا تزال جارية بشأن مدى جدوى صفقة من المرجح أن تتطلب رسوماً ضخمة للانتقال.
ملاءمة تكتيكية مثالية للمدفعجية
من الناحية التكتيكية، يتماشى ضغط غوردون العدواني وقدرته على التفوق على المدافعين في مواقف المواجهات الفردية واحدًا لواحد بشكل مثالي مع نظام أرتيتا عالي الكثافة. وتُعد خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ميزة كبيرة أخرى لأرسنال، إذ يسعون إلى لاعبين قادرين على التأقلم سريعًا دون الحاجة إلى فترة تكيّف مع مستوى النخبة في إنجلترا. وقد أظهر اللاعب السابق لإيفرتون أنه قادر على التألق في المباريات الكبيرة، وهي سمة يقدّرها أرسنال كثيرًا وهم يسعون إلى تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي.
- Getty Images Sport
المنافسة على التعاقد مع نجم إنجلترا
ليس أرسنال النادي الوحيد الذي يراقب وضع غوردون، إذ سبق أن ارتبط اسم ليفربول أيضاً بإبداء اهتمامه باللاعب البالغ 25 عاماً. ومع ذلك، يأمل المدفعجية في التفوق على منافسيهم عبر تقديم مشروع واضح يلعب فيه غوردون دوراً محورياً ضمن أحد أصغر التشكيلات سناً وأكثرها إثارة في أوروبا. ومن المرجح أن يحدث أي انتقال محتمل خلال نافذة الصيف بدلاً من يناير، نظراً لتردد نيوكاسل في البيع في منتصف الموسم.