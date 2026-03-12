Getty
أرسنال يخطط لانتقال تينو ليفرامينتو مع تعليق مفاوضات تمديد عقده مع نيوكاسل
المدفعجية يراقبون نجم ماغبايز
سيتبقى ليفرامينتو عامان على انتهاء عقده في نهاية الموسم، ولم يبدِ حتى الآن رغبته في تمديده، وفقًا لصحيفة "ذا تيليغراف". وقد وضع هذا الوضع نيوكاسل في موقف حرج، وأرسنال مستعد للاستفادة من حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل المدافع في سانت جيمس بارك.
توقف مفاوضات العقود يثير مخاوف من الخروج
لا يزال نيوكاسل حريصًا على الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا كان مستعدًا لمناقشة عقد جديد قبل فتح فترة الانتقالات، لكنهم يدركون أن قيمته السوقية قد تنخفض إذا لم يوافق على الشروط الجديدة. وتزعم صحيفة "تيليغراف" أن المفاوضات بشأن العقد الجديد قد توقفت، ومن المرجح أن يؤدي اهتمام أرسنال إلى زيادة تعقيد الأمور.
منذ انتقاله من ساوثهامبتون في عام 2023 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، حقق ليفيرامينتو نجاحًا كبيرًا في تاينسايد. تعكس التقييم الحالي للنادي له، والذي يبلغ حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، أهميته لفريق إدي هاو ورغبته في الاحتفاظ بخدماته على الرغم من اهتمام أندية لندن به.
مستقبل بن وايت موضع شك
اهتمام آرسنال بالتعاقد مع ظهير جانبي قد يثير المزيد من الشكوك حول مستقبل بن وايت، الذي تراجع ترتيبه في قائمة الظهير الأيمن خلف جوريان تيمبر. سيتبقى لوايت، 28 عامًا، عامان على انتهاء عقده في نهاية هذا الموسم، وقد يصبح مرشحًا قويًا للبيع من قبل آرسنال، في حالة ظهور عروض مناسبة للمساعدة في تمويل انتقال ليفرامينتو.
ذكرت صحيفة "تيليغراف" أن أرسنال بحاجة إلى بيع لاعب واحد على الأقل من الفريق الأول هذا الصيف بعد أن استثمر بكثافة في تشكيلته قبل انطلاق الموسم الحالي. كانت عدم قدرته على توليد الأموال بشكل مستمر من خلال بيع اللاعبين مشكلة على مدار العقد الماضي، لكن رحيل لاعبين كبار مثل غابرييل جيسوس قد يوفر الدعم المالي اللازم.
مخاوف بشأن الإصابات ومنافسة الانتقالات
من شبه المؤكد أن أرسنال سيحتاج إلى بيع لاعبين قبل أن يتمكن من التعاقد مع ليفرامينتو، وقد يكون هناك اهتمام من أندية أخرى إذا اتضح أن نيوكاسل مستعد للتفاوض بشأن الرسوم. في حين أن مانشستر سيتي كان مرتبطًا بلاعب أكاديمية تشيلسي السابق الصيف الماضي، إلا أن كبار المسؤولين في إيتيهاد قللوا مؤخرًا من أهمية التقارير التي تشير إلى تجديد السعي وراءه.
قد يكون سجل إصابات ليفرامينتو عائقًا عند الاتفاق على المقابل المادي، حيث عانى من مشاكل في أوتار الركبة والركبة هذا الموسم. وقد حد هذا من مشاركة المدافع في 11 مباراة فقط في جميع المسابقات، على الرغم من عودته إلى الملاعب كبديل في الشوط الثاني في تعادل نيوكاسل 1-1 مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
