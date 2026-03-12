أرسنال يخطط لانتقال تينو ليفرامينتو مع تعليق مفاوضات تمديد عقده مع نيوكاسل

لا يزال نيوكاسل حريصًا على الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا كان مستعدًا لمناقشة عقد جديد قبل فتح فترة الانتقالات، لكنهم يدركون أن قيمته السوقية قد تنخفض إذا لم يوافق على الشروط الجديدة. وتزعم صحيفة "تيليغراف" أن المفاوضات بشأن العقد الجديد قد توقفت، ومن المرجح أن يؤدي اهتمام أرسنال إلى زيادة تعقيد الأمور.

منذ انتقاله من ساوثهامبتون في عام 2023 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، حقق ليفيرامينتو نجاحًا كبيرًا في تاينسايد. تعكس التقييم الحالي للنادي له، والذي يبلغ حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، أهميته لفريق إدي هاو ورغبته في الاحتفاظ بخدماته على الرغم من اهتمام أندية لندن به.