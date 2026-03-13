أرسنال يبدأ مفاوضات مع لاعب وسط رئيسي بشأن عقد جديد، في الوقت الذي يواصل فيه «المدفعجية» مساعيهم للاحتفاظ بأكبر نجوم الفريق

تشير التقارير إلى أن عقده الحالي يبلغ حوالي 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكن من المتوقع أن تجعله الشروط الجديدة أقرب إلى اللاعبين الأعلى أجراً في النادي، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). وللتوضيح، وقع زميله في الفريق بوكايو ساكا مؤخرًا على عقد مدته أربع سنوات ونصف بقيمة لا تقل عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مما وضع معيارًا لأفضل اللاعبين في النادي في محاولتهم للحفاظ على رواتب تنافسية مع مكافأة التميز.

يُقال إن المفاوضات بين النادي وممثلي اللاعب لا تزال في مرحلة مبكرة، ولا يوجد حالياً جدول زمني محدد للإعلان الرسمي. ومع ذلك، فإن نية النادي اللندني واضح: فهو يريد تجنب أي شكوك بشأن لاعبيه الأساسيين.