أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لضم مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري وثلاثة لاعبين آخرين مع الكشف عن خطط الانتقالات الصيفية

وفقًا لـبي بي سي، فإن أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لاثنين من أبرز مواهب الأكاديمية، لويس-سكيلي ونوانيري. وعلى الرغم من توقيع الموهبتين مؤخرًا على عقود طويلة الأمد، فإن إغراء «الربح الخالص» لا يزال عاملًا مهمًا في التخطيط المالي للنادي. وبما أن الثنائي تخرّج من أكاديمية هيل إند، فإن أي رسوم انتقال يتم الحصول عليها لن تُخصم منها تكلفة شراء أصلية، ما يمنح دفعة لموقف النادي في ما يتعلق بقواعد نسبة تكلفة التشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُقال إن بوروسيا دورتموند يتصدر السباق للتعاقد مع نوانيري، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في مارسيليا، فيما تتابع عدة أندية من النصف العلوي في الدوري الإنجليزي الممتاز وضع لويس-سكيلي. وتشير مصادر أرسنال إلى أنهم سيسعون لاسترداد حد أدنى من رسوم إجمالية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقابل نوانيري ولويس-سكيلي. وسيكون هذا التدفق النقدي حيويًا لأرتيتا وهو يتطلع للتعاقد مع ظهير متعدد الاستخدامات، ولاعب وسط، وجناح أيسر جديد.