أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لضم مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري وثلاثة لاعبين آخرين مع الكشف عن خطط الانتقالات الصيفية
استراتيجية الربح الصافي تستهدف خريجي الأكاديمية
وفقًا لـبي بي سي، فإن أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لاثنين من أبرز مواهب الأكاديمية، لويس-سكيلي ونوانيري. وعلى الرغم من توقيع الموهبتين مؤخرًا على عقود طويلة الأمد، فإن إغراء «الربح الخالص» لا يزال عاملًا مهمًا في التخطيط المالي للنادي. وبما أن الثنائي تخرّج من أكاديمية هيل إند، فإن أي رسوم انتقال يتم الحصول عليها لن تُخصم منها تكلفة شراء أصلية، ما يمنح دفعة لموقف النادي في ما يتعلق بقواعد نسبة تكلفة التشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويُقال إن بوروسيا دورتموند يتصدر السباق للتعاقد مع نوانيري، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في مارسيليا، فيما تتابع عدة أندية من النصف العلوي في الدوري الإنجليزي الممتاز وضع لويس-سكيلي. وتشير مصادر أرسنال إلى أنهم سيسعون لاسترداد حد أدنى من رسوم إجمالية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقابل نوانيري ولويس-سكيلي. وسيكون هذا التدفق النقدي حيويًا لأرتيتا وهو يتطلع للتعاقد مع ظهير متعدد الاستخدامات، ولاعب وسط، وجناح أيسر جديد.
أسماء كبيرة على قائمة الاستغناء
من المفهوم أن أرسنال منفتح أيضاً على العروض المقدمة لضم غابرييل جيسوس وبن وايت وغابرييل مارتينيلي. وبينما كان مارتينيلي نقطة محورية في الهجوم لعدة مواسم، فإن رغبة النادي في الحفاظ على الاستدامة المالية بعد إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي تعني أن الأصول عالية القيمة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار للرحيل إذا وصل المقابل المناسب.
الاحتفاظ بالمواهب الرئيسية مع تمويل التوظيف الجديد
يتولى مدير الكرة أندريا بيرتا والرئيس التنفيذي ريتشارد غارليك قيادة تطور تشكيلة أرتيتا، وهما يدركان الحاجة إلى الاستجابة لفرص السوق. ومع دخول مارتن أوديغارد العامين الأخيرين من عقده، لا توجد رغبة في بيع القائد. وبدلاً من ذلك، يظل التركيز منصباً على رحيل اللاعبين القادرين على جلب رسوم انتقال مرتفعة لتسهيل موجة جديدة من التعاقدات المصممة للحفاظ على قدرة «المدفعجية» على المنافسة على جميع أكبر الألقاب.
ثلاثي نيوكاسل ونجم أتلتيكو على الرادار
في حال تم جمع الأموال من خلال المبيعات، تقول بي بي سي إن أرسنال قد حدّد بالفعل أهدافه الرئيسية، مع وجود تينو ليفرامينتو لاعب نيوكاسل يونايتد ضمن القائمة في مرتبة متقدمة. ويُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على أنه الظهير المثالي متعدد الاستخدامات، رغم أن سجله من الإصابات هذا الموسم يخضع لمراقبة دقيقة. وليس هو “الماكباي” الوحيد قيد الدراسة، إذ يُبدي “المدفعجية” أيضاً اهتماماً بلاعب الوسط ساندرو تونالي والجناح أنتوني غوردون، الذي كان هدفاً جاداً في صيف 2024.
كما قاد البحث عن المزيد من القوة الهجومية فريقَ الاستقدامات إلى جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد. وبينما الاهتمام بالنجم الدولي الأرجنتيني حقيقي، فإن أي خطوة ستعتمد على رحيل كبير من خط الهجوم الحالي. ويُفهم أن رحيل أحدهما، فيكتور غيوكيريس أو كاي هافيرتز، سيكون ضرورياً لكي يعزّز “المدفعجية” اهتمامهم بالدولي الأرجنتيني. وعلى مقربة من ذلك، يُتوقع أن يجعل النادي انتقال بيرو هينكابي بالإعارة من باير ليفركوزن دائماً في صفقة ستكلّف النادي 45 مليون جنيه إسترليني.