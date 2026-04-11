وصل الضغط على أرتيتا إلى نقطة تحوّل، إذ ألمح لاعبون سابقون في وسط ميدان أرسنال إلى أن الإخفاق في تحقيق ألقاب هذا الموسم قد يؤدي إلى فقدان الإسباني لمنصبه. ومنذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2019، أرتيتا لم يحقق سوى كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ودرع المجتمع الإنجليزي مرتين، وعلى الرغم من تحويله النادي إلى منافس حقيقي على اللقب، فقد تحوّلت التوقعات من مجرد التقدم إلى ضرورة مطلقة تتمثل في الفوز بالبطولات. وبعد استثمارات كبيرة في تشكيلة الفريق، يتزايد الضغط لإنهاء انتظار النادي اللندني الطويل للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ عام 2004.

يعتقد ليمبار أن مجلس الإدارة قد لا يجد خيارًا سوى التحرك إذا انتهت الحملة الحالية بخيبة أمل. وفي حديثه إلى NewBettingSites، قال الجناح السابق لأرسنال: "إذا فشل أرسنال في الفوز ببطولة هذا الموسم، فسيكون ذلك مدمّرًا لميكيل أرتيتا. لقد تعاقد مع اللاعبين للفوز بما لا يقل عن بطولتين هذا العام. لدينا أفضل تشكيلة امتلكناها منذ سنوات. ألّا نفوز بأي شيء هذا العام سيكون ضربة كبيرة، كبيرة لأرسنال، لكنه سيكون ضربة أكبر لأرتيتا. وبالطريقة التي سينظر بها المشجعون إلى الأمر، وبالطريقة التي سينظر بها النادي إليه، إذا لم يفز أرسنال، فمن المرجح أن تتم إقالة أرتيتا."