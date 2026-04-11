أرسنال ليس «قويًا نفسيًا» بما يكفي لحسم سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما قاله نجم سابق، مؤكدًا أن ميكيل أرتيتا سيُقال إذا توِّج مانشستر سيتي باللقب
رهانات عالية في الإمارات
وصل الضغط على أرتيتا إلى نقطة تحوّل، إذ ألمح لاعبون سابقون في وسط ميدان أرسنال إلى أن الإخفاق في تحقيق ألقاب هذا الموسم قد يؤدي إلى فقدان الإسباني لمنصبه. ومنذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2019، أرتيتا لم يحقق سوى كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ودرع المجتمع الإنجليزي مرتين، وعلى الرغم من تحويله النادي إلى منافس حقيقي على اللقب، فقد تحوّلت التوقعات من مجرد التقدم إلى ضرورة مطلقة تتمثل في الفوز بالبطولات. وبعد استثمارات كبيرة في تشكيلة الفريق، يتزايد الضغط لإنهاء انتظار النادي اللندني الطويل للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ عام 2004.
يعتقد ليمبار أن مجلس الإدارة قد لا يجد خيارًا سوى التحرك إذا انتهت الحملة الحالية بخيبة أمل. وفي حديثه إلى NewBettingSites، قال الجناح السابق لأرسنال: "إذا فشل أرسنال في الفوز ببطولة هذا الموسم، فسيكون ذلك مدمّرًا لميكيل أرتيتا. لقد تعاقد مع اللاعبين للفوز بما لا يقل عن بطولتين هذا العام. لدينا أفضل تشكيلة امتلكناها منذ سنوات. ألّا نفوز بأي شيء هذا العام سيكون ضربة كبيرة، كبيرة لأرسنال، لكنه سيكون ضربة أكبر لأرتيتا. وبالطريقة التي سينظر بها المشجعون إلى الأمر، وبالطريقة التي سينظر بها النادي إليه، إذا لم يفز أرسنال، فمن المرجح أن تتم إقالة أرتيتا."
أسئلة حول الصلابة الذهنية
كان موضوعًا متكررًا في محاولات أرسنال الأخيرة للمنافسة على اللقب هو قدرتهم على الحفاظ على الزخم خلال الأشهر الأخيرة من الموسم عالية الضغط. ومع ذلك، فإن هزيمة المدفعجية 2-1 أمام بورنموث فتحت الباب أمام عودة مانشستر سيتي. وبينما لا يزال الفارق تسع نقاط، يمتلك سيتي مباراتين مؤجلتين حاسمتين قبل مواجهتهما المباشرة في 19 أبريل. وبالاقتران مع خسارتهم الأخيرة في نهائي كأس كاراباو وخروجهم من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أثار ليمبار تساؤلات جدية حول «القوة النفسية» لهذه المجموعة الحالية، مقارنًا إياهم بصورة غير مواتية بقادة الماضي الأسطوريين الذين هيمنوا على مشهد الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة الإرادة وحدها.
وقال ليمبار موضحًا: «ما يقلقني هو مدى القوة النفسية لدى هذا الفريق من أرسنال عندما يتعلق الأمر باللحظات الحاسمة». «من حيث الموهبة هم في صدارة الدوري، وفي صدارة أوروبا كلها والعالم، لكن عندما يتعلق الأمر بهذه اللحظات يصبح السؤال: هل لديكم لاعبين أقوياء ذهنيًا ليتقدموا ويؤدوا؟ في الماضي رأينا روي كين، وباتريك فييرا، وشخصيات قوية أخرى كقادة. هل يملكون القوة الذهنية عندما يكون الأمر في غاية الأهمية؟ هذا هو جوهر الموضوع».
نقد مخارج الكأس والدوران
انتقد ليمبار بشدة إدارة أرتيتا التكتيكية فيما يتعلق بخروج آرسنال من بطولتي الكأس المحليتين، متهماً إياه بـ«ترتيب» البطولات والانتقاص من تاريخ النادي.
وقال ليمبار: «يجب انتقاد ميكل أرتيتا بسبب التشكيلة التي اختارها أمام ساوثهامبتون... لا يمكنك ببساطة التفريط في كأس الاتحاد الإنجليزي بهذه الطريقة»، معبّراً عن خيبة أمله من طريقة التعامل مع التشكيلة. وخلص إلى أن أرتيتا بدا وكأنه وضع كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في أدنى سلم أولوياته، مضيفاً: «كان ذلك تفريطاً بكأس برأيي، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك».
الحكم النهائي على العنوان
على الرغم من انتقاداته اللاذعة، لا يزال ليمبار متفائلاً بشأن فرص أرسنال في إحراز اللقب، متوقعاً أن "أرسنال سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين"، إذ يعتقد أن لحاق سيتي بهم أمر غير مرجح. ومع ذلك، اتخذ نبرة أكثر حذراً بشأن النجاح القاري، معترفاً بأن الفوز بدوري أبطال أوروبا "يبدو الآن مهمة شاقة للغاية عندما يتعين علينا مواجهة أفضل الفرق في أوروبا"، مشيراً إلى أن التتويج المحلي يُعد هدفاً أكثر واقعية كمرحلة مهمة لتطور الفريق في الوقت الحالي.