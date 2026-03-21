أرسنال، كالافيوري: "أشتاق إلى شمس إيطاليا، أنا وبوفي نسكن في نفس المبنى"

يحكي ريكاردو كالافيوري عن حياته في إنجلترا. قال المدافع الإيطالي في نادي أرسنال في مقابلة مع مجلة «سبورت ويك»، التي تصدر يوم السبت مع صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»: «الحياة في لندن جيدة، رغم أنك لا تستطيع الاستمتاع بها عندما تلعب كل ثلاثة أيام. تقدم المدينة الكثير، لكن إذا تحدثنا عن إنجلترا بشكل عام، فإن الأمر يختلف: لندن هي لندن، أما البقية...».





"أشتاق إلى الشمس في إيطاليا أكثر من أي شيء آخر. أود أن أرى الأصدقاء والأقارب أكثر، لكنني لا أشكو. ثم إننا في إيطاليا معتادون على المراقبة والحكم والنقد: يعجبني أن الأمر ليس كذلك هنا. أحب البحث عن الموضة. أذهب إلى أسواق الأزياء القديمة للعثور على ماركات غير معروفة وقطع فريدة، فهذا يساعدني على الاسترخاء".





"لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد بولونيا، كان بإمكاني الانتقال إلى نادٍ إيطالي كبير (يوفنتوس، محرر). لكن، بعد انتهاء بطولة أوروبا، ارتفعت قيمة عقدي وشرحت لي WSA، وكالة وكيل أعمالي أليساندرو لوتشي، أن أرسنال يريدني حقًا. كنت أعلم أنني سأصل إلى الدوري الأصعب، لكن قلت لنفسي إنني سأتمكن دائمًا من التراجع. ثم لنكن صريحين: أرسنال هو أرسنال، فريق أيقوني، مختلف عن كل الفرق الأخرى".



