AFP
أرسنال قلق بشأن لياقة نوني مادويكي بعد أن اضطر الجناح الإنجليزي إلى الخروج مصابًا خلال المباراة الودية ضد أوروغواي، وغادر ملعب ويمبلي وساقه مثبتة بجبيرة
اصطدام عنيف ينهي ليلة مادويكي
تخيم مخاوف بشأن إصابة مادويكي بعد استبداله في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ويمبلي ليلة الجمعة. فقد تعرض جناح أرسنال لتصادم قوي مع رودريغو أغيري على حافة منطقة جزاء أوروغواي، وذلك أثناء انطلاقه من الجانب الأيمن نحو داخل منطقة الجزاء محاولاً التسديد.
تراجع أغيري واستعاد الكرة، لكن متابعته أدت إلى سقوط مادويكي على الأرض، حيث تلقى العلاج من الفريق الطبي الإنجليزي. على الرغم من الصدمة الأولية، حاول الجناح مواصلة اللعب قبل أن يتضح أنه لا يستطيع الاستمرار.
اشتباه في إصابة نجم أرسنال بارتجاج في المخ
ثم واصل مادويكي اللعب لبضع دقائق أخرى قبل أن يسقط على العشب ويشير إلى طاقم العلاج الطبيعي طالباً استبداله. تم استبداله بجارود بوين في الدقيقة 39، وخرج من الملعب متوجهاً مباشرةً إلى النفق وهو يمسك بفكه. ومن المؤكد أن مشهد المهاجم وهو يتجه مباشرةً إلى غرفة الملابس سيكون مصدر قلق كبير لكل من توماس توخيل وأرتيتا.
لا يزال مدى الإصابة غير مؤكد، على الرغم من أن مادويكي شوهد وهو يسير عبر المنطقة المختلطة في ويمبلي مرتديًا دعامة على ساقه اليسرى. في حين كانت هناك شكوك أولية بوجود ارتجاج في المخ، فإن هذا التطور الجديد يشير إلى وجود تأثير جسدي قد يستبعد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من المباراة المحلية المقبلة لأرسنال، في انتظار مزيد من التقييم.
آمال كأس العالم تتعرض لضربة قاسية بسبب الإصابات
تعد المباراة ضد أوروغواي ومباراة الثلاثاء أمام اليابان الفرصة الأخيرة للاعبي إنجلترا لإثبات جدارتهم بالحصول على مكان في كأس العالم، وسيشكل رحيل مادويكي المبكر مصدر إحباط وإزعاج للجناح. فبعد أن أثبت نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة «الأسود الثلاثة»، فإن أي فترة يقضيها على مقاعد البدلاء في هذه المرحلة من الموسم أبعد ما تكون عن المثالية.
مواجهة مباشرة في ويمبلي
لم يكن مادويكي أول لاعب يضطر إلى الخروج مبكراً من المباراة، حيث تعرض مدافع أوروغواي خواكين بيكيريز أيضاً لإصابة خطيرة في الكاحل بعد محاولته التدخل على مهاجم أرسنال. كان مادويكي قد انطلق بالكرة نحو خط التماس قبل أن يتعرض للتدخل من بيكيريز، الذي بدا أنه لوى كاحله واضطر إلى الخروج على نقالة بعد خمس دقائق ونصف من العلاج على أرض الملعب. وحل جوزيه ماريا جيمينيز محله في صفوف الضيوف.