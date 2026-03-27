أرسنال قلق بشأن لياقة نوني مادويكي بعد أن اضطر الجناح الإنجليزي إلى الخروج مصابًا خلال المباراة الودية ضد أوروغواي، وغادر ملعب ويمبلي وساقه مثبتة بجبيرة

تخيم مخاوف بشأن إصابة مادويكي بعد استبداله في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ويمبلي ليلة الجمعة. فقد تعرض جناح أرسنال لتصادم قوي مع رودريغو أغيري على حافة منطقة جزاء أوروغواي، وذلك أثناء انطلاقه من الجانب الأيمن نحو داخل منطقة الجزاء محاولاً التسديد.

تراجع أغيري واستعاد الكرة، لكن متابعته أدت إلى سقوط مادويكي على الأرض، حيث تلقى العلاج من الفريق الطبي الإنجليزي. على الرغم من الصدمة الأولية، حاول الجناح مواصلة اللعب قبل أن يتضح أنه لا يستطيع الاستمرار.