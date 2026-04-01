أرسنال «في الصدارة» للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن بقيمة 100 مليون يورو، حيث أكد وكيله اهتمام ميكيل أرتيتا «الحقيقي» به

يبدو أن أرتيتا قد وجد في كوفاني حلاً طويل الأمد لمشاكل أرسنال في خط الهجوم. فقد برز اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع باير ليفركوزن هذا الموسم، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وقد ترددت أنباء قوية عن اهتمام «المدفعجية» بالتعاقد مع نجم الدوري الألماني، والآن قدم وكيل اللاعب، إريك ديبولو، تحديثًا مهمًا بشأن الموقف.

"نعم، اهتمام أرسنال حقيقي. المدرب [أرتيتا] معجب به كثيرًا"، قال ديبولو في مقابلة مع صحيفة "ديلي أرسنال". "هناك اتصال بيني وبين أرسنال. لكن تركيزهم الآن ينصب على الفوز بالدوري - ومن هناك ستبدأ الأمور في التحرك".