ترجمه
أرسنال «في الصدارة» للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن بقيمة 100 مليون يورو، حيث أكد وكيله اهتمام ميكيل أرتيتا «الحقيقي» به
أرتيتا يحدد هدفه الأول
يبدو أن أرتيتا قد وجد في كوفاني حلاً طويل الأمد لمشاكل أرسنال في خط الهجوم. فقد برز اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع باير ليفركوزن هذا الموسم، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وقد ترددت أنباء قوية عن اهتمام «المدفعجية» بالتعاقد مع نجم الدوري الألماني، والآن قدم وكيل اللاعب، إريك ديبولو، تحديثًا مهمًا بشأن الموقف.
"نعم، اهتمام أرسنال حقيقي. المدرب [أرتيتا] معجب به كثيرًا"، قال ديبولو في مقابلة مع صحيفة "ديلي أرسنال". "هناك اتصال بيني وبين أرسنال. لكن تركيزهم الآن ينصب على الفوز بالدوري - ومن هناك ستبدأ الأمور في التحرك".
التقييم المذهل البالغ 100 مليون يورو
في حين أشارت تقارير سابقة من قناة "سكاي ألمانيا" إلى أن سعره يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، يعتقد وكيل أعمال كوفاني أن قيمة المهاجم أعلى بكثير في السوق الحالية. ويؤكد ديبولو أن أي نادٍ يرغب في انتزاع اللاعب الشاب من ملعب "باي أرينا" سيضطر إلى دفع مبلغ ضخم.
"إنه لاعب بقيمة 100 مليون يورو. مع كوفاني، سيحظى أرسنال بمهاجم من الطراز الأول على مدى السنوات العشر القادمة"، صرح الوكيل بثقة. وذهب ديبولو أبعد من ذلك في مديحه، واصفاً موكله بأنه الموهبة الأولى في فئته العمرية على مستوى القارة. "في الوقت الحالي، هو أفضل مهاجم تحت 21 عامًا في أوروبا والأكثر اكتمالاً. يتمتع بالسرعة والمهارة، ويدافع جيدًا، وقوي في الكرات الهوائية. من الصعب جدًا العثور على كل هذه الصفات في مهاجم واحد".
منافسة شديدة من الشركات الأوروبية العملاقة
ومن المؤكد أن أرسنال ليس الوحيد الذي يعجب بلاعب ليفركوزن. وفقًا لديبولو، فإن هاتفه لا يتوقف عن الرنين مع بدء الأندية الكبرى في عالم كرة القدم في التنافس على اللاعب. وتشمل قائمة المهتمين به منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي ونيوكاسل وإيفرتون وبرينتفورد، بالإضافة إلى عملاقي القارة برشلونة وبايرن ميونيخ.
"لم أتلق في حياتي هذا العدد من المكالمات بشأن كوفاني كما هو الحال الآن"، اعترف ديبولو عند مناقشة الاهتمام الواسع النطاق. ومع ذلك، على الرغم من ازدحام الساحة بالمهتمين، ألمح الوكيل إلى أن البيئة الخاصة في أرسنال تمنحهم ميزة واضحة على منافسيهم في السباق على المراهق المتميز.
لماذا يتمتع أرسنال بالأفضلية
وعندما سُئل عن الفريق الذي يتصدر حالياً السباق على ضم المهاجم الشاب الأكثر طلباً في أوروبا، أشار ديبولو إلى شمال لندن. وذكر أن الروابط الثقافية والشخصية داخل تشكيلة «المدفعجية» الحالية تُعد عوامل رئيسية قد ترجح كفة الانتقال إلى ملعب «الإمارات» على الوجهات الأخرى.
واختتم ديبولو قائلاً: "أعتقد أنه من المبكر جداً القول، ولكن نظراً لأن اللاعب يتحدث الإسبانية، مثل ميكيل أرتيتا، ولأن ويليام ساليبا أصله من الكاميرون، أعتقد أن أرسنال في الصدارة". ومع ما يبدو أنه تم إرساء الأساس، أصبح الكرة الآن في ملعب أرسنال لتلبية تقييم ليفركوزن وتأمين أحد أكثر المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.