أحمد فرهود

أردا جولر ضد بايرن ميونخ: دخل تاريخ ريال مدريد بسبب "الساذج مانويل نوير".. وكرة القدم "لم ترحمه" مثل لامين يامال!

فقرات ومقالات
أردا جولر
لامين يامال
مانويل نوير
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
بايرن ميونخ
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

كرة القدم تكون قاسية في أحيانٍ كثيرة..

تحت أضواء "أليانز أرينا" التي لا تنطفئ، وقف النجم التركي الشاب أردا جوار كـ"منارة مضيئة"؛ وسط عاصفة بافارية لا ترحم.

جولر تألق ضد نادي بايرن ميونخ الألماني؛ إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لفريقه الإسباني العملاق ريال مدريد، من أجل تحقيق "الريمونتادا".

وخسر ريال مدريد (1-2) ضد بايرن ميونخ، على ملعب "سانتياجو برنابيو" - قبل أسبوع من الآن -؛ ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وكاد جولر أن يقود الميرينجي بنجاح، نحو تحقيق الريمونتادا "إيابًا"؛ وذلك في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء، في ميونخ الألمانية.

وسجل النجم التركي هدفين، في "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ إلا أن ريال مدريد خسر (3-4) ضد بايرن ميونخ، في النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور جولر في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    أردا جولر يدخل تاريخ ريال مدريد "الأوروبي"

    دخل النجم التركي أردا جولر، تاريخ العملاق الإسباني ريال مدريد، من أوسع الأبواب؛ وذلك من بوابة نادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    جولر هز شباك بايرن ميونخ، بعد مرور 34 ثانية فقط؛ ليصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وفيما يلي.. أسرع 3 أهداف في تاريخ ريال مدريد:

    * هيكتور ريال: هدف بعد 31 ثانية ضد نادي رويال أنتويرب البلجيكي، ضمن منافسات "إياب" الدور الأول من مسابقة كأس أوروبا - دوري الأبطال حاليًا - 1957.

    * أردا جولر: هدف بعد 34 ثانية ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026.

    * رافائيل باتيستا "فيلو": هدف بعد 35 ثانية ضد نادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي كأس أوروبا - دوري الأبطال حاليًا - 1962.

  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    روائع أردا جولر بمساهمة من "نوير الساذج"!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. النجم التركي الشاب أردا جولر عاد وسجل هدفًا ثانيًا للعملاق الإسباني ريال مدريد، ضد نادي بايرن ميونخ الألماني؛ وهذه المرة من "كرة ثابتة"، على حدود منطقة الـ18.

    نعم.. جولر سدد الكرة بروعة؛ إلا أن التعامل "الساذج" من الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، ساهم بشكلٍ كبير في دخولها شباكه.

    نوير تحرك مُتأخرًا، كما قفز لداخل الشباك؛ ليفشل في التعامل مع تسديدة النجم التركي، من "الكرة الثابتة".

    ولا ننسى أن الحارس الألماني المُخضرم نفسه، ارتكب خطأً "ساذجًا" آخر، في هدف جولر الأول؛ والذي جاء في الثانية 34 من عمر القمة الأوروبية.

    وقتها.. خرج نوير من منطقة الـ18، وقام بتمرير الكرة؛ إلا أنه أوصلها إلى أردا جولر بدلًا من زميله في البايرن، ليسددها النجم التركي بروعة داخل الشباك.

    أي أن ثنائية جولر في شباك بايرن ميونخ، جاءت بتسديدتين في غاية الروعة، وبشكلٍ سينمائي جميل؛ إلا أن العامل المشترك فيهما، أنهما من أخطاء نوير "الساذجة".

    * أرقام مانويل نوير ضد ريال مدريد:

    - مباريات: 10.

    - أهداف مستقبلة: 22.

    - نظافة شباك: 0.

  • Arda Guler Real MadridGetty

    "حرية" أردا جولر تساعد في انفجاره ضد البايرن

    بعيدًا عن ثنائيته.. قدّم النجم التركي أردا جولر، مستوى رائع مع العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي بايرن ميونخ، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وما ساهم في تألق جولر، خلال هذه القمة الأوروبية؛ هي الحرية التي منحها إياه المدير الفني الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا، على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب في منتصف الميدان؛ بدلًا من الجناح الأيمن.

    * ثانيًا: العودة لاستلام الكرة؛ ومن ثم بناء الهجمات بنفسه.

    * ثالثًا: التحوّل من الخلف إلى الأمام في بعض اللحظات؛ كما ولو كان مهاجمًا وهميًا.

    وهذا منح جولر مساحة أكبر، لإظهار إمكاناته الفنية الكبيرة؛ بدلًا من التقيد بأدوار محددة، خاصة على الطرف.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    مثل يامال.. مجهودات جولر وحدها لا تكفي لـ"الريمونتادا"

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن النجم التركي أردا جولر، كان سلاح العملاق الإسباني ريال مدريد الأول نحو "الريمونتادا".

    نعم.. إذا كان الغريم التاريخي برشلونة، اعتمد على جوهرته الإسبانية لامين يامال، للقيام بـ"الريمونتادا" ضد نادي أتلتيكو مدريد؛ فإن ريال مدريد وجد في جولر السلاح الأهم لذلك، ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ

    لكن الاختلاف هُنا؛ هو أن ريال مدريد قد ينتظر أن يقود "الريمونتادا" أسماءً أخرى غير جولر، عكس برشلونة الذي كان يعرف أن العودة ضد أتلتيكو مدريد ستكون بأقدام يامال.

    ويُمكن الوقوف على بعض التشابهات التي جمعت يامال وجولر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يامال سجل هدفًا ضد أتلتيكو؛ في الوقت الذي أحرز فيه جولر ثنائية.

    * ثانيًا: يامال وجولر قدّما شوطًا أول مثالي؛ جعلنا نعتقد أن "الريمونتادا" قريبة.

    * ثالثًا: يامال وجولر انخفض مستوايهما نسبيًا في الشوط الثاني؛ بسبب التراجع البدني.

    وأساسًا.. المدريديون حاولوا "مقارنة" جولر بيامال؛ عندما تعاقد معه ريال مدريد من نادي فنربخشه التركي، صيف 2023.

    لكن في النهاية محاولات يامال وجولر، لم تسعف وحدها؛ ليودع برشلونة وريال مدريد مسابقة دوري أبطال أوروبا، من دور ربع النهائي.

