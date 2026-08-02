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Muhammad Zaki

ترجمه

"لن نجلس دون حراك" .. أرتيتا يرد بصراحة على اهتمام آرسنال بضم فينيسيوس

انتقالات
فينيسيوس جونيور
آرسنال
ميكيل آرتيتا
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال مدريد
الدوري الإسباني

البرازيلي لم يجدد عقده مع ريال مدريد بعد

تحدث ميكيل أرتيتا عن التكهنات المتزايدة حول اهتمام آرسنال بفينيسيوس جونيور، مؤكداً أن النادي سيكون «طموحاً للغاية» في سوق الانتقالات المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن «المدفعجية» يراقبون الوضع التعاقدي للاعب البرازيلي مع ريال مدريد، في إطار سعيهم لتعزيز خط هجومهم بلاعبين من الطراز العالمي.

  • أرتيتا يتطرق إلى الشائعات المتعلقة بانتقالات اللاعبين في ظل الأنباء المتداولة حول فينيسيوس

    ظل مدرب آرسنال متحفظًا عند سؤاله عن احتمال التعاقد مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، لكنه أرسل رسالة واضحة بشأن نوايا النادي. وفي حديثه عقب الفوز المقنع الذي حققه «المدفعجية» بنتيجة 4-1 على جيرونا في مباراة تحضيرية للموسم الجديد، أكد المدرب الإسباني أن فريق شمال لندن مستعد لاتخاذ خطوات جريئة في سعيه وراء المواهب الجديدة.


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  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    "توقعوا حدوث تحركات"

    وعندما سُئل أرتيتا بشكل مباشر عن إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي، توخى الحذر في كلماته لكنه أوضح أهدافه.

    وقال أرتيتا: «حسنًا، نحن نشطون حقًّا، ونحاول تحسين الفريق وتطويره. هذا أمر واضح، نتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة بعض التحركات، بطبيعة الحال، لأننا نريد أن نتحسن مثل أي فريق آخر. ويمكنكم ملاحظة ذلك بوضوح. سوق الانتقالات ومنافسونا، وما نقوم به - لن نقف مكتوفي الأيدي. ونحن طموحون جدًا فيما نريد تحقيقه".

    وأكمل: "الفوارق ضئيلة جدًا. ولأننا نريد أن نتحسن ولأن المستوى سيزداد، نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق. علينا أن نتأكد من تحديد العناصر التي تفتقر إليها التشكيلة، حتى نحقق فوارق أكبر. وهذه هي الطريقة التي يجب أن نفكر بها".

  • «الجانرز» يستعدون لانتقال قياسي

    يأتي الاهتمام بفينيسيوس جونيور في وقت يبدو فيه مستقبل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في العاصمة الإسبانية غير مؤكد بشكل متزايد. ومع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده الحالي في البرنابيو، تشير التقارير إلى أن آرسنال مستعد لكسر هيكله الرواتبي لجذب المهاجم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وكان أرتيتا قد أشار سابقًا إلى الحاجة إلى صفقات انتقالات تنقل النادي إلى «بعد مختلف»، ولا شك أن التعاقد مع وصيف جائزة الكرة الذهبية يندرج تمامًا ضمن هذا الوصف.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    توقف مفاوضات عقد مدريد

    يكمن السبب الرئيسي لتفاؤل آرسنال في الأزمة المستمرة حول العقد بين فينيسيوس وإدارة ريال مدريد. وتشير التقارير إلى أن «البلانكوس» قد يضطرون إلى بيع اللاعب على مضض إذا لم يتم التوصل إلى انفراجة قريبًا، حيث يخشون خسارة اللاعب بانتقال مجاني الصيف المقبل.

    وقد فتح هذا المأزق الباب أمام «المدفعجية»، الذين يستعدون للتحرك في حال انهيار المفاوضات في إسبانيا تمامًا. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية حتى الآن، يُقال إن جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز والمشروع الذي يقوده أرتيتا تثير اهتمام اللاعب البرازيلي الدولي.


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