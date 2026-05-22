أربيلوا يعلن مغادرة ريال مدريد ويوضح حقيقة انضمامه لجهاز مورينيو

ومن المتوقع الآن أن يضفي جوزيه مورينيو، الذي قاد ريال مدريد بنجاح في الفترة ما بين 2010 و2013، زخماً جديداً على الفريق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت عدة وسائل إعلامية أن انتقال المدرب البرتغالي البالغ من العمر 63 عامًا من بنفيكا لشبونة إلى مدريد أصبح أمرًا مفروغًا منه، على الرغم من أن التأكيد الرسمي لا يزال قيد الانتظار. على الرغم من أن مورينيو مرتبط بعقد حتى عام 2027، إلا أنه يمكنه مغادرة بنفيكا من خلال تفعيل بند في العقد بقيمة ثلاثة ملايين يورو. ومن المتوقع أن يوقع عقدًا لمدة عامين مع النادي. كما أوضحت التقارير الأخيرة أهدافه المحتملة في سوق الانتقالات.

قال أربيلوا: "مورينيو لديه فريق تدريب رائع؛ إنه محاط بأشخاص ممتازين. إذا جاء، فسيفعل ذلك مع فريقه الخاص، كما ينبغي أن يكون". وفي نفس السياق، استبعد أربيلوا الانضمام إلى طاقم مورينيو الفني.