Simone Eterno

أربعة أبطال من أصل ستة بدون إيطاليين في ربع النهائي، نهائيان لإنتر ميلان استثناء: التراجع لم يعد مصادفة، بل نظام. هل هناك من يريد أن يفعل شيئًا؟

مع الهزيمة الثقيلة التي مني بها أتالانتا، ستبقى إيطاليا خارج ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

لقد حان ذلك اليوم مرة أخرى. ذلك اليوم الذي، بانتظام، كل موسم، يثير غضب أولئك الذين يتمتعون بامتياز التعبير عن أنفسهم أمام جمهور ما. لا شيء جديد، بحق السماء. إنما هو المعتاد من أولئك الذين، من مكانهم المتواضع، يحاولون إطلاق إنذار. إنذار، بالطبع، يذهب أدراج الرياح في كل مرة.

وهكذا، فإن الإحصائية التي قدمتها لنا OPTA هذا الصباح، ما لم يحدث ما هو غير متوقع من فوز أتالانتا 6-0 في ميونيخ يوم الأربعاء المقبل، هي من النوع الذي لا يؤكد فقط المشاعر السيئة، بل يصف بوضوح قاسٍ حالة كرة القدم الإيطالية في أوروبا. في آخر ست نسخ من دوري أبطال أوروبا، لم تنجح أي فريق إيطالي في التأهل إلى ربع النهائي في أربع مناسبات. أربع مرات في ست سنوات. للعثور على نفس عدد "الإخفاقات الأوروبية" - أي 4 نسخ دون أي فريق إيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا - علينا أن نعود إلى الوراء حتى نصل إلى 27 نسخة من البطولة. سبعة وعشرون.

  • لو كان رسمًا بيانيًا، لكان على شكل منحدر.

    ومع ذلك، كما يحدث دائمًا عندما يصطدم كرة القدم الإيطالية بالمرآة الأوروبية، تتم التحليلات الجماعية وفقًا لنص مكتوب جيدًا. في اليوم التالي، تظهر المقالات الافتتاحية - ها نحن ذا - بنبرة صارمة، متواضعة، شبه طقسية؛ مقالات تتحدث عن نظام يحتاج إلى إصلاح، وتأخر هيكلي، ونموذج اقتصادي يحتاج إلى إعادة النظر. يتم استحضار الملاعب القديمة، والمزارع الفقيرة، والديون المزمنة، والاستراتيجيات الصناعية غير الموجودة. يتم الدعوة إلى رؤى وإصلاحات وثورات.

  • ثم، وبنفس الدقة، لا يحدث شيء.

    المفارقة هي أن المشكلة معروفة منذ سنوات، بشكل شبه إحصائي. أصبح كرة القدم الأوروبية صناعة متطورة بشكل متزايد، حيث تعتبر البنية التحتية والتخطيط المالي والحوكمة والقدرة على إنتاج المواهب والأفكار أمورًا مهمة. في ظل هذا التحول، بقيت الدوري الإيطالي عالقة في نوع من الحنين التشغيلي: كبيرة بما يكفي لتعتبر نفسها نخبة، ولكنها غير قادرة على التصرف على هذا النحو.

  • وهكذا يتكرر نفس المشهد كل ربيع أوروبي.

    تشارك الفرق الإيطالية في المسابقة بطموحات معلنة وبنية غير كاملة، وتقاتل بكرامة لبضع جولات، ثم تختفي. عندئذٍ تنقسم الآراء العامة بين من يتحدث عن حوادث سيئة الحظ، ومن يتحدث عن دورات فنية غير مواتية، ومن يتحدث عن محض الصدفة. كل هذه التفسيرات ممكنة، بالطبع. ولكن عندما يتكرر اتجاه ما أربع مرات في ست سنوات، فإن الصدفة تبدأ في أن تشبه إلى حد كبير نظامًا. والصدفة، أو بالأحرى، الشذوذ، يصبحان هذين النهائيين في النسخ الثلاث السابقة اللتين خرجت بهما إنتر سيموني إنزاجي بطريقة ما.

  • في غضون ذلك، فإن بقية أوروبا هي التي تسابق وتربح وتفوز.

    لقد حولت الأندية الإنجليزية كرة القدم إلى آلة صناعية عالمية. وتواجه الأندية الإسبانية بالتأكيد مشاكل اقتصادية، لكنها على الأقل تتمسك بهويتها الفنية وقدرتها على إنتاج المواهب. ويعمل الألمان منذ عقود على البنية التحتية والاستدامة. وحتى البطولات التي كانت في يوم من الأيام على هامش النخبة الأوروبية بدأت في تطوير نماذج أكثر حداثة وفعالية.

  • إيطاليا، من ناحية أخرى، تناقش.

    تناقش حول الحكام و VAR، على وجه الخصوص. هذا هو الموضوع المفضل. ثم تناقش من حين لآخر إصلاحات الدوريات التي لا تحدث أبدًا، والملاعب التي تظل مجرد تصاميم رائعة تُعرض على العاملين في هذا المجال والجمهور بانتظام؛ والحوكمة التي لا تتغير أبدًا أو عندما تتغير فإنها لا تتغير في جوهرها. تناقش، على وجه الخصوص، كما لو أن الوقت لا يزال كما كان قبل عشرين عامًا، عندما كان الوزن التاريخي لكرة القدم الإيطالية كافيًا بحد ذاته لضمان التنافسية الدولية.

  • الحقيقة هي أن تلك الحقبة قد انتهت منذ زمن طويل.

    وربما لا تأتي الإشارة الأكثر إثارة للقلق من الأندية. بل تأتي من المنتخب الوطني، الذي لم يشارك في كأس العالم منذ 2014. غياب يجب أن يكون بمثابة إنذار نظامي، ولكنه غالبًا ما يُعامل على أنه حادثة مؤسفة، انحراف إحصائي سيصحح نفسه عاجلاً أم آجلاً. تنبيه: في نهاية الشهر، قد نجد أنفسنا نتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى.

  • ولكن هنا أيضًا، تروي الإحصاءات قصة أخرى.

    عندما تفقد حركة ما تدريجياً مكانتها في المسابقات بين الأندية، وفي الوقت نفسه تفقد حضورها في الأحداث الدولية الكبرى، نادراً ما يكون التفسير عارضاً. عادة ما يكون هيكلياً.

    ومع ذلك، في كرة القدم الإيطالية، فإن كلمة "هيكلي" لها خاصية غريبة: فهي تُستخدم كثيرًا، ولكنها نادرًا ما تتبعها قرارات جذرية مماثلة. لأن هذا هو ما نحتاجه. إصلاحات حقيقية للنظام، والحوكمة، والاستدامة الاقتصادية، وتدريب اللاعبين، والحد الأدنى لعدد اللاعبين الإيطاليين الذين يجب إشراكهم في الملعب، أو حل للحد من عدد اللاعبين الأجانب الذين، وفقًا للبيانات والنتائج، من الواضح أنهم لم يقدموا أي فائدة لنظام كرة القدم لدينا. كل هذه القضايا تظل مجرد افتراضات، وأمور تناقش في المؤتمرات أكثر مما تناقش في المجالس الاتحادية.

  • وهكذا تصبح كل موسم أوروبي فرصة جديدة لكتابة نفس الافتتاحية.

    مقال افتتاحي جاد، مقلق، وغالبًا ما يكون مقبولًا. مقال افتتاحي يحدد المشاكل بدقة متناهية ويدعو إلى تغيير جذري. مقال افتتاحي سيتم على الأرجح إعادة نشره حرفياً بعد اثني عشر شهراً.

    لأن في كرة القدم الإيطالية، لم يعد الفوز هو التقليد الحقيقي الذي لا يزال قائماً. بل التشخيص.

