أذاعوا إصابة مروعة لنجم كومو.. قناة ليفربول تعتذر رسميًا على الهواء!

وفقًا لصحيفة إكسبريس، خاض ليفربول مباراتين في يوم واحد أمام كومو، الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، يوم الأحد. وانتهت المواجهة الأولى، وهي مباراة ودية أُقيمت خلف أبواب مغلقة في مركز AXA للتدريب في كيركبي، بالتعادل السلبي 0-0. ودفع ليفربول بتشكيلة تضم لاعبين ذوي خبرة من بينهم أليكسيس ماك أليستر، وفيديريكو كييزا، وكوستاس تسيميكاس.

غير أن المباراة التي استمرت 70 دقيقة طغى عليها حادث مؤسف تعرض له دوسينا، فقد سقط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بشكل خاطئ على يده بعد صراع على كرة هوائية مع جيمس ماكونيل وويل رايت.

وبقي دوسينا مستلقيًا على أرضية الملعب، وسرعان ما كشفت لقطة مقربة من الكاميرا أنه تعرض لخلع حاد في أحد أصابعه، ما ترك المعلقين والجمهور المشاهد في حالة من الصدمة.