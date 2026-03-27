هل تتذكرون عندما كانت يوفنتوس تصر على التعاقد مع كريم أدييمي؟ كان ذلك في صيف 2024، ثم تحول اهتمامهم إلى نيكو غونزاليس؛ وفي العام التالي حاول نابولي التعاقد معه، وكان هناك اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند، لكن اللاعب نفسه لم يكن مقتنعاً تماماً. والآن قد تفتح أبواب الدوري الإيطالي من جديد. اللاعب المولود عام 2002 أصبح على هامش مشروع النادي الألماني، ولم يعد لاعباً أساسياً، وينتهي عقده في يونيو 2027، ولا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو للتفكير في تجديده. ولهذا السبب، يمكن للاعب أن يغادر دورتموند قبل عام من انتهاء عقده لتجنب خسارته مجاناً.
أدييمي - بوروسيا دورتموند، تجديد العقد في انتظار: هل تعود خيار الدوري الإيطالي إلى الواجهة؟ يوفنتوس ونابولي وغيرهما
تشير التقارير الألمانية إلى وجود عرض من النادي لتمديد العقد، لكن الفجوة بين العرض والطلب كبيرة، وبناءً على استراتيجيات سوق الانتقالات الصيفية، قد يصبح أدييمي هدفاً لعدد من أندية الدوري الإيطالي. ويشغل أدييمي مركز الجناح، ووكيل أعماله هو خورخي مينديز الذي يتمتع بعلاقة ممتازة مع يوفنتوس في إيطاليا، حيث يتولى تمثيل تشيكو كونسيسان الذي ارتبط اسمه في الأسابيع الأخيرة بنادي ليفربول. قبل عام، كان طلب بوروسيا مقابل أدييمي حوالي 40 مليون يورو، والآن مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء العقد، ربما انخفض السعر إلى حوالي 30 مليون يورو.
المفاوضات بشأن تجديد العقد
حتى الآن، لا تزال المفاوضات بشأن تجديد عقد أدييمي مع بوروسيا دورتموند في حالة توقف مؤقت، فقد توقفت المفاوضات منذ فترة، ويجد النادي صعوبة في تلبية طلب اللاعب - أو بالأحرى وكيل أعماله - بإدراج بند في العقد ينص على قيمة فسخ تعتبرها إدارة النادي منخفضة للغاية. من ناحية أخرى، في حالة تجديد العقد، هناك وعد بزيادة الراتب مقارنة بالراتب الحالي البالغ 5 ملايين (إجمالي) في الموسم، بالإضافة إلى تقدير أكبر من جانب المدرب كوفاتش، الذي غالبًا ما وضعه على مقاعد البدلاء هذا الموسم لإشراكه في المباراة أثناء سيرها.