على الرغم من أن adidas لم تصرح صراحةً بأن هذا القميص هو نسخة طبق الأصل من قميص 1994، إلا أن توقيت طرحه يعني أنه يمكنك استخلاص استنتاجاتك الخاصة، حيث يأتي طرحه قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. نجم المنتخب الأمريكي السابق أليكسي لالاس، الذي لعب في كأس العالم 1994 وارتدى القميص الأصلي، هو من بين الذين عرضوا المجموعة الجديدة.

قال إينيغو تيرنر، مدير التصميم في adidas Football، عند الإعلان عن الإصدار: "مع قميص U.S. Denim، قررنا أن نبرز الجانب المميز والأصيل لكرة القدم الأمريكية. هذا التصميم يعكس هذا الروح من خلال رسوم جريئة وألوان جريئة وإيمان بأن هذه اللعبة هنا يجب أن تبدو وكأنها ملك للشعب".