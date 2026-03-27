"أداؤه رائع للغاية في الوقت الحالي": توني كروس يحتفي بأحد نجوم ريال مدريد بطريقة مميزة

وأكد كروس أن الأوروغواياني "يحلق فوق الملاعب"، قائلاً: "أدائه الحالي مذهل حقاً". وأضاف أن زميله السابق في المنتخب هو لاعب قيادي في ريال مدريد، حتى بعيداً عن أدائه الرياضي على أرض الملعب. "إنه شخص لا يتمتع بالمهارة فحسب، بل بالروح القتالية أيضاً"، أوضح كروس.

يعد فالفيردي حالياً بلا شك أحد أفضل اللاعبين في أوروبا من حيث المستوى، وقد أكد أهميته لريال مدريد بشكل خاص في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. في الفوز 3-0 في مباراة الذهاب، سجل لاعب الوسط المتعدد المواهب جميع الأهداف الثلاثة بطريقة مذهلة في بعض الأحيان.

وفي غياب داني كارفاخال، يتولى فالفيردي الآن شارة القيادة. وفي جميع المسابقات، سجل 20 مشاركة في الأهداف بعد 42 مباراة رسمية هذا الموسم، على الرغم من أنه لعب معظمها في مركز الظهير الأيمن.