فازت روما 1-0 على ليتشي، لتستعيد البسمة على الفور بعد خروجها هذا الأسبوع من الدوري الأوروبي على يد بولونيا في نهاية البطولة؛ وقد تعادل الجيالوروزي مع يوفنتوس في المركز الخامس في الصراع الثلاثي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، مع تقدم كومو بفارق 3 نقاط عن كلا الفريقين. سجل الهدف الحاسم في ملعب الأوليمبيكو المهاجم الفرنسي روبينيو فاز، المولود عام 2007، الذي انضم في يناير مقابل 30 مليون يورو قادمًا من مرسيليا كبديل لمالين - ويضم الفريق أيضًا دوفبيك وفيرغسون - وسجل أول أهدافه مع الفريق الأصفر والأحمر.
أداني: "غاسبيريني يستحق الاحترام والتوضيح، وعلى روما أن تمتلك الشجاعة لتقول الحقيقة كما هي"
"على المالك تقديم توضيحات"
عند تحليل الخلافات المحتملة بين غاسبيريني وروما، علق ليلي أداني في استوديوهات برنامج «لا دومينيكا سبورتيفا» على الوضع قائلاً: «يبدو لي أن روما تعرفت على غاسبيريني خلال الموسم، ولهذا السبب نشأت الخلافات والمشاكل. لكن غاسبيريني مدرب معروف، فقد بذل جهوداً كبيرة تجاه النادي على مدى أشهر، لكنهم وصلوا الآن إلى نقطة أصبح فيها ما قدمه أكثر مما حصل عليه لتحقيق الهدف. إنه أحد أكثر المدربين ثورية في السنوات العشر الأخيرة، وقد اختاره النادي لهذا السبب، لذا أعتقد أنه بالإضافة إلى الاحترام، يستحق أيضاً توضيحاً من جانب الملاك؛ وإلا فإن هذا المشروع لن ينطلق أبداً. هل سيتعب؟ لا أعرف، سيتوقف الكثير على الردود التي سيقدمها له النادي".
مشاكل غاسب
ويواصل أداني تحليله قائلاً: "يخوض غاسبيريني صراعاً على المركز الرابع بدون اللاعبين الأكثر موهبة في التشكيلة بأكملها، ديبالا وسولي، حيث لم يلعب الأخير سوى نصف الموسم. فيرغسون ودوفبيك هما المهاجمان غير المتاحان، وبيلي كان قد اختفى ثم رحل في يناير، ونديكا شارك في كأس الأمم الأفريقية، وأنجيلينو واجه مشاكل، وغاسبيريني حول ويسلي إلى الجهة اليسرى... أقول إنه في مرحلة ما يجب أن تكون لديك الشجاعة لتقول 'نحن في المركز السادس ونريد تطوير الشباب'. حسناً، لكن هل كنتم متفقين مع غاسبيريني على ذلك؟".