"أداء دقيق وقاسٍ" - أرسنال يحظى بإشادة كبيرة من رينيه سليجرز بعد تغلبه على تشيلسي في مباراة "متكافئة" بدوري أبطال أوروبا للسيدات

وفي حديثها إلى "بي بي سي سبورت" بعد صافرة النهاية، قالت سليجرز: "كانت المباراة متكافئة للغاية اليوم. حظيت كل من الفرق بفرصها. كنا دقيقين وقاسيين في استغلال الفرص. شهدت المباراة تقلبات في الزخم - فقد بدأوا بشكل جيد للغاية، لكننا حافظنا على وجودنا في المباراة. كانت المباراة قوية في بعض الأوقات، وشهدت صراعات فردية، مع ضيق شديد في الوقت والمساحة في المناطق الوسطى. كانت المباراة صعبة في بعض الأوقات".

كانت الليلة مميزة بشكل خاص لروسو، التي منحت هدفها المتأخر فريق "المدفعجيات" فارقاً حاسماً بهدفين قبل الذهاب إلى ستامفورد بريدج. وكان للهدف أهمية تاريخية، حيث كان هدف روسو هو الثامن لها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققةً بذلك رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأهداف تسجله لاعبة إنجليزية في نسخة واحدة من البطولة.

على الرغم من هذا الإنجاز الشخصي، رفضت المهاجمة أن تشعر بالرضا عن النفس، قائلة: "نحن نعلم جيدًا أن الفارق بهدفين يمكن أن يتغير في لحظة. لم ينته الأمر بعد. علينا أن نستعد جيدًا ونرى ما يمكننا تحسينه من هذه المباراة. لقد بدأوا المباراة بشكل جيد جدًا، وعلينا أن نستقر في ذلك."