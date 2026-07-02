أخيرًا تحطمت القيود .. قرار مفاجئ من الدوري الإسباني ينهي معاناة برشلونة الأزلية في الميركاتو!

كسر لابورتا صمته علنًا هذا الأسبوع بشأن سعي برشلونة للتعاقد مع ألفاريز، مدعيًّا أن اللاعب الأرجنتيني متحمس للانتقال إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قائلًا: "دعوني أؤكد مقدمًا أننا ما زلنا نكن احترامًا كبيرًا لنادي أتلتيكو. كانت التغريدات قبل أن يصرح ألفاريز برغبته في اللعب لفريق كبير؛ ولم يذكر برشلونة. فسر البعض ذلك على أنه يشير إلى برشلونة، بينما لم يفعل آخرون".
وأضاف: "لم نفرض هذا الأمر؛ بل كان اللاعب نفسه من بادر بذلك. كان هذا اللاعب على رادار برشلونة قبل توقيعه مع مانشستر سيتي، وحتى قبل ذلك. في ذلك الوقت، لم نكن قادرين على تحمل تكلفة الصفقة. قدمنا عرضًا، من نادٍ إلى نادٍ.
وواصل لابورتا: "يستطيع برشلونة إدارة أي صفقة، لكن وفقًا للمنطق الرياضي والاقتصادي. سنحدد شروط السوق. لقد تحدثت مع أتلتيكو وأوضحت لهم ما نريده. قدم ديكو عرضًا. نحن نعلم أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى برشلونة، وهو يرغب في ذلك منذ فترة طويلة. قدمنا هذا العرض مع كل الاحترام الواجب للنادي المدريدي".
وختم: "أخبروني أنهم لا يخططون للبيع لأننا لم نكن نملك أي بدائل. سنبقي على هذا العرض طالما رأينا ذلك ضرورياً. لن نكون تحت رحمتهم. إذا أرادوا إتمام الصفقة، فسنكون سعداء بذلك. العرض ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى".