أخيراً، أنباء سارة لفريق تشيلسي، حيث أكد ليام روزينيور أنه من المقرر الإعلان عن عقود جديدة للاعبين النجوم
الالتزام بالمشروع طويل الأجل
في فترة اتسمت بالضجيج الخارجي ومشاكل الانضباط الداخلية، شكّل روزينيور بصيص أمل لمشجعي تشيلسي. وألمح المدرب بشكل قوي إلى أن النادي مستعد للإعلان عن شروط جديدة لأعضاء رئيسيين في الفريق، مما يعزز استراتيجية الملاك في الحفاظ على المواهب من خلال عقود طويلة الأمد. ويأتي هذا كإلهاء مهم بعد أربع هزائم متتالية وخلافات بارزة بين اللاعبين الكبار. ومن المعروف أن استراتيجية التعاقدات تحت إدارة BlueCo تركز على المستقبل البعيد، حيث تم بالفعل توقيع عقود مع لاعبين مثل كول بالمر وإستيفاو وجواو بيدرو حتى عام 2033.
التعامل مع الخلاف بين كوكوريلا وفرنانديز
شهدت الأجواء في كوبهام توتراً مؤخراً بعد أن أعرب مارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز بشكل خاص عن مخاوفهما بشأن مسار النادي. وقد فرض النادي على فرنانديز عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد أن أدت تعليقاته المتعلقة بريال مدريد إلى إثارة الجدل حول مستقبله. ومع ذلك، يؤكد روزينيور أن الفريق لا يزال يسير في نفس الاتجاه رغم الانتكاسات العلنية.
وقال روزينيور، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا ستاندرد": "مارك ملتزم تماماً، إنه يريد البقاء هنا. لقد أوضح ذلك لي بشكل لا لبس فيه. الأفعال أبلغ من الأقوال. سترون التزام اللاعبين بتوجه النادي والمشروع". وعندما سُئل عما إذا كان هذا الالتزام يشير إلى عقود جديدة أم مجرد مستويات الأداء، أجاب روزينيور: "كلاهما، كلاهما".
المرشحون للتوسعات الجديدة
ورغم أن النادي لم يعلن بعد عن الأسماء المحددة التي ستوقع العقود، إلا أن التكهنات تتزايد. ويُعتقد أن كوكوريلا قد تلقى عرضًا جديدًا بالفعل، على الرغم من أن عقده الحالي يمتد رسميًا حتى عام 2028. كما أن هناك رغبة قوية في مكافأة مويسيس كايسيدو بشكل أكبر، الذي لا يزال ركيزة أساسية في خط الوسط رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2031.
وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان سيتم الإعلان عن عقود جديدة في الأسابيع المقبلة، أجاب روزينيور بتهكم: "سترون".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تأتي هذه الأخبار في مرحلة حرجة بالنسبة لفريق تشيلسي بعد سلسلة سيئة من أربع هزائم متتالية. ويُنظر إلى استقرار الفريق خارج الملعب على أنه شرط أساسي لتحسين ترتيبه في الدوري، في الوقت الذي يسعى فيه لإنقاذ موسمه المحلي والمنافسة على التأهل إلى البطولات الأوروبية. ويحتل «البلوز» حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة من 31 مباراة، متأخراً بست نقاط عن المراكز الأربعة الأولى. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة فريق بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.