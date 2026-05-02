أخطر من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. هايدنهايم يكرر إنجازه الأصعب أمام بايرن ميونخ!

لا يوجد فريق يسجل أهدافًا في ملعب «أليانز أرينا» أكثر من هايدنهايم. ويأتي ريال مدريد في المرتبة التالية، حيث يسجل في المتوسط هدفين بالضبط في كل مباراة يخوضها في ميونخ، بينما يكتفي كل من إنتر وباريس سان جيرمان — خصم بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا — بتسجيل 1.5 هدف فقط.

بعد ظهر اليوم السبت، سافر فريق هايندنهايم إلى ميونخ لخوض الجولة 32، وأراد حصد نقاط اللقاء كاملة لولا هدف ديانت راماج العكسي في مرماه في آخر لحظة، وكانت أول مواجهة تنافسية بين هايدنهايم وبايرن في 3 أبريل 2019، عندما خسر الفريق الذي كان يلعب في الدرجة الثانية آنذاك بنتيجة 4-5 في ربع نهائي كأس ألمانيا.

في نوفمبر 2023، سافر النادي لأول مرة إلى ميونخ في الدوري الألماني وخسر 2-4. بعد أكثر من عام بقليل، في ديسمبر 2024، تعرض فريق فرانك شميدت لهزيمة مماثلة بنتيجة 2-4 في مشاركته الثالثة على ملعب أليانز أرينا.