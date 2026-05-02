تشير الإحصائيات إلى أن هايدنهايم هو الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في المتوسط عند اللعب في ملعب أليانز أرينا. فقد سجل نادي هايدنهايم متوسط 2.67 هدف في كل مباراة خلال المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في ملعب بايرن ميونخ قبل مواجهة اليوم التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
أخطر من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. هايدنهايم يكرر إنجازه الأصعب أمام بايرن ميونخ!
لا يوجد فريق يسجل أهدافًا في ملعب «أليانز أرينا» أكثر من هايدنهايم. ويأتي ريال مدريد في المرتبة التالية، حيث يسجل في المتوسط هدفين بالضبط في كل مباراة يخوضها في ميونخ، بينما يكتفي كل من إنتر وباريس سان جيرمان — خصم بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا — بتسجيل 1.5 هدف فقط.
بعد ظهر اليوم السبت، سافر فريق هايندنهايم إلى ميونخ لخوض الجولة 32، وأراد حصد نقاط اللقاء كاملة لولا هدف ديانت راماج العكسي في مرماه في آخر لحظة، وكانت أول مواجهة تنافسية بين هايدنهايم وبايرن في 3 أبريل 2019، عندما خسر الفريق الذي كان يلعب في الدرجة الثانية آنذاك بنتيجة 4-5 في ربع نهائي كأس ألمانيا.
في نوفمبر 2023، سافر النادي لأول مرة إلى ميونخ في الدوري الألماني وخسر 2-4. بعد أكثر من عام بقليل، في ديسمبر 2024، تعرض فريق فرانك شميدت لهزيمة مماثلة بنتيجة 2-4 في مشاركته الثالثة على ملعب أليانز أرينا.
- AFP
هايدنهايم يفاجئ بايرن ميونخ
أظهر بايرن ميونخ قوة هجومية كبيرة في مواجهاته مع هايدنهايم. ومن بين الفرق التي واجهها الفريق خمس مرات على الأقل في الدوري الألماني، لم يتلقَ سوى روت-فايس أوبرهاوزن عددًا أكبر من الأهداف في المتوسط على يد الفريق البافاري، ففي مبارياتهما الخمس في الدوري الألماني، سجل بايرن ميونخ ما يقل قليلاً عن أربعة أهداف في المباراة الواحدة.
كان هايدنهايم يحتاج بشدة إلى نقاط لقاء يوم السبت لتقليص الفارق مع المركز السادس عشر، وهو مركز الهبوط، حيث كانت خسارة هايدنهايم أمام بايرن وفوز سانت باولي على ماينز يوم الأحد، تعني أن هايدنهايم قد تأكد هبوطه بالفعل.
بايرن ميونيخ ضد هايدنهايم: المواجهات المباشرة
التاريخ
المسابقة
المباراة
3 أبريل 2019
كأس الاتحاد الألماني
بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 5–4
11 نوفمبر 2023
الدوري الألماني
الدوري الألماني: بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 4–2
6 أبريل 2024
الدوري الألماني
هايدنهايم ضد بايرن ميونخ 3–2
7 ديسمبر 2024
الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 4–2
19 أبريل 2025
الدوري الألماني
هايدنهايم ضد بايرن ميونخ 0–4
21 ديسمبر 2025
الدوري الألماني
هايدنهايم ضد بايرن ميونخ 0–4