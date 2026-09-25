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علي رفعت

أختها مرت دون مشكلة في الدوري المصري.. طرد حارس تركيا بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء!

تركيا ضد فرنسا
تركيا
فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

لقطة حاسمة تقلب مواجهة تركيا وفرنسا!

شهدت مواجهة منتخبي تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما أشهر الحكم الألماني فيليكس زواير البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس التركي أورجان شاكير عند الدقيقة 86، إثر تدخله بيده لإيقاف هجمة واعدة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء القرار بعد لجوء قاضي الساحة إلى شاشة مراجعة الفيديو، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية تعمد حارس المرمى إبعاد الكرة بيده أمام انفراد صريح من المهاجم الفرنسي برادلي باركولا، ليغادر الملعب مطرودًا وسط اضطرار الجهاز الفني لأصحاب الأرض لإجراء تبديل عاجل بإشراك الحارس البديل ألتاي بايندير على حساب المهاجم باريش يلماز.


  • صدمة جماهيرية وتعديل خططي اضطراري

    أربك هذا الطرد حسابات المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إذ وجد المنتخب التركي نفسه مجبرًا على التراجع للدفاع بنقص عددي أمام هجوم فرنسي كاسح يبحث عن تعزيز تقدمه.

    واشتعلت المدرجات غضبًا من قرار الحكم الألماني، إلا أن وضوح اللقطة التلفزيونية وتدخل تقنية الفيديو قطعا الشك باليقين، وأكدا ارتكاب شاكير خطأ يستوجب العقوبة المباشرة لمنعه فرصة تسجيل هدف محقق خارج الصندوق، وهو ما غيّر نسق المواجهة تمامًا في وقت حساس من الشوط الثاني، رغم وجود مطالبات وقتها بخطأ لصالح تركيا قبل الطرد.


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  • واقعة شهيرة تعيد ذكريات الدوري المصري

    أعادت اللقطة إلى الأذهان مشهدًا شهيرًا لا يغيب عن ذاكرة متابعي كرة القدم المصرية، حين أقدم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي السابق على تصرف مماثل أمام فريق النصر للتعدين في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2016-2017.

    وتصدى الحارس المصري وقتها لانفراد تام من المهاجم الغاني باتريك أدو بيده من خارج حدود منطقة الجزاء بمسافة واضحة للغاية، غير أن طاقم التحكيم بقيادة شريف حسن تغاضى تمامًا عن احتساب أي مخالفة أو إشهار بطاقة، لتمر الواقعة بسلام وتستمر المباراة بصورة طبيعية في لقطة صُنفت كواحدة من أغرب الهفوات التحكيمية في تاريخ المسابقة المحلية.

    الأغرب من مرور اللقطة من الحكم، أن نجوم النصر للتعدين، ومعلق المباراة وحتى الجماهير في المدرجات والبدلاء على المقاعد لم يعترض أحدهم على اللقطة كأنها كانت طبيعية تمامًا!


  • موقف المجموعة الأولى بعد الجولة الأولى

    تراجع منتخب تركيا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط وبفارق أهداف يبلغ سالب واحد إثر هذه الهزيمة.

    بينما صعد منتخب فرنسا إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف عقب فوزه بهدفين دون رد على إيطاليا، في حين يقبع منتخب إيطاليا في قاع الترتيب بالمركز الرابع دون رصيد.


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