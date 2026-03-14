"أخبرونا إذا أردتم حرمان إنتر من الدوري".. خالد بيومي ينفجر غضبًا "ضد التحكيم" في الكالتشيو!

في مواجهة مشحونة احتضنها ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، سقط فريق إنتر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه العنيد أتالانتا، في مباراة طغت عليها القرارات التحكيمية العاصفة.

رغم هذا التعثر، واصل إنتر إحكام قبضته على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 68 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ميلان، الذي خاض مباراة أقل ويحتل المركز الثاني، بينما استقر أتالانتا في المركز السابع برصيد 47 نقطة، ليواصل سعيه نحو تأمين مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية.

بدأت المباراة بحماس كبير، وشهدت تقدم فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 26، قبل أن يقتنص نيكولا كرستوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 82.

لكن النتيجة النهائية لم تكن القصة الأبرز، بل الحالات التحكيمية الجدلية التي سيطرت على المشهد وأثارت غضب جماهير المتصدر.

