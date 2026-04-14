يبدو أن بوروسيا دورتموند (BVB) يكثّف جهوده للتعاقد مع الموهبة الكبيرة كينيت آيخهورن من هيرتا برلين. ووفقًا لذلك، فقد جسّ النادي نبض اللاعب بالفعل وأودع لديه اهتمامه المبدئي بإتمام الصفقة. هذا ما ذكرته صحيفة بيلد. غير أن هذا الملف يحمل أيضًا مادة للنقاش داخل أروقة النادي.

فمن حيث المبدأ، يثق دورتموند أيضًا في أن مواهبه البارزة في مركز الوسط المحوري، موسى كابا (17 عامًا) وإنزو دوارتي (17 عامًا)، قادران على تحقيق الانطلاقة على المدى الطويل. لكنه مقتنع كذلك بأن آيخهورن، الذي يستطيع الرحيل في الصيف عبر شرط جزائي مقابل عشرة إلى اثني عشر مليون يورو فقط، سيرفع قيمته لإعادة البيع أضعافًا مضاعفة.

اللاعب البالغ 16 عامًا فقط نجح في موسمه الأول مع محترفي هيرتا في تحقيق الانطلاقة مباشرة تحت قيادة المدرب شتيفان لايتل، وتحوّل مع تقدم الموسم إلى لاعب أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في مركز الارتكاز. وفي بداية ديسمبر، صنع التاريخ أيضًا كأصغر هدّاف في كأس ألمانيا.

وعند مطلع العام، أعاقت مسيرته إصابة خطيرة في الكاحل. واضطر آيخهورن إلى التوقف قرابة ثلاثة أشهر، ولم يعد إلا مطلع أبريل. وهو يقود حاليًا منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا كقائد داخل الملعب. وفي دورتموند، قد يسدّ كارتكاز قوي في الجري والالتحامات إلى جانب فيليكس نميتشا ثغرة كبيرة في تشكيلة الفريق ويلعب دورًا محوريًا، إذا ما تأقلم بالسرعة نفسها على مستوى أعلى مرة أخرى كما فعل عند انتقاله من فرق الشباب إلى الدرجة الثانية.

لكن دورتموند ليس النادي الوحيد صاحب الاسم الكبير الذي مدّ جسوره نحو آيخهورن. فمنذ أشهر يُقال إن بايرن ميونخ مهتم بجوهرة خط الوسط. ففي ديسمبر من العام الماضي، أفادت بيلد مثلًا أن كشافين من حامل الرقم القياسي في الدوري الألماني كانوا "منبهرين للغاية" بمزيج آيخهورن من "المراوغات، والرؤية، والهدوء، والديناميكية، ولحظات التحول"، مقرونًا بـ"نضج بدني لا يُصدَّق". غير أن سبورت1 أفادت مؤخرًا بأن بايرن انسحب من سباق التعاقد على خدمات آيخهورن.

وبالتالي يُفترض أن أندية أخرى تتنافس أكثر على آيخهورن. فقد ذكر فابريزيو رومانو مؤخرًا، على سبيل المثال، أن مانشستر سيتي ألقى أيضًا بقبعته في الحلبة. ومن البوندسليغا، قيل إن آينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ وضعوا لاعب الوسط تحت المراقبة-

وكان آيخهورن قد وقّع في يوليو 2025 عقدًا طويل الأمد مع هيرتا، دون أن يذكر النادي العاصمي مدة العقد بدقة. إلا أن مسؤولي نادي الدرجة الثانية يُقال إنهم يسعون بشكل مكثف إلى تمديد جديد، من أجل التخلص من الشرط الجزائي في ظل اهتمام العديد من الأندية.