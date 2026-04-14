أخبار وشائعات بي في بي: يُقال إن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقال مدوية لضم موهبة خارقة

يُقال إن بوروسيا دورتموند (BVB) قد جسّ نبض الموهبة الفذة كينيت أيشهورن. لكن في الصيف قد يلوح في الأفق احتمال صفقة خاسرة كبيرة مع لاعب آخر. الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    بي في بي، أخبار: تم إبداء الاهتمام! دورتموند يريد ضمّ الموهبة العملاقة المرغوبة

    يبدو أن بوروسيا دورتموند (BVB) يكثّف جهوده للتعاقد مع الموهبة الكبيرة كينيت آيخهورن من هيرتا برلين. ووفقًا لذلك، فقد جسّ النادي نبض اللاعب بالفعل وأودع لديه اهتمامه المبدئي بإتمام الصفقة. هذا ما ذكرته صحيفة بيلد. غير أن هذا الملف يحمل أيضًا مادة للنقاش داخل أروقة النادي.

    فمن حيث المبدأ، يثق دورتموند أيضًا في أن مواهبه البارزة في مركز الوسط المحوري، موسى كابا (17 عامًا) وإنزو دوارتي (17 عامًا)، قادران على تحقيق الانطلاقة على المدى الطويل. لكنه مقتنع كذلك بأن آيخهورن، الذي يستطيع الرحيل في الصيف عبر شرط جزائي مقابل عشرة إلى اثني عشر مليون يورو فقط، سيرفع قيمته لإعادة البيع أضعافًا مضاعفة.

    اللاعب البالغ 16 عامًا فقط نجح في موسمه الأول مع محترفي هيرتا في تحقيق الانطلاقة مباشرة تحت قيادة المدرب شتيفان لايتل، وتحوّل مع تقدم الموسم إلى لاعب أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في مركز الارتكاز. وفي بداية ديسمبر، صنع التاريخ أيضًا كأصغر هدّاف في كأس ألمانيا.

    وعند مطلع العام، أعاقت مسيرته إصابة خطيرة في الكاحل. واضطر آيخهورن إلى التوقف قرابة ثلاثة أشهر، ولم يعد إلا مطلع أبريل. وهو يقود حاليًا منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا كقائد داخل الملعب. وفي دورتموند، قد يسدّ كارتكاز قوي في الجري والالتحامات إلى جانب فيليكس نميتشا ثغرة كبيرة في تشكيلة الفريق ويلعب دورًا محوريًا، إذا ما تأقلم بالسرعة نفسها على مستوى أعلى مرة أخرى كما فعل عند انتقاله من فرق الشباب إلى الدرجة الثانية.

    لكن دورتموند ليس النادي الوحيد صاحب الاسم الكبير الذي مدّ جسوره نحو آيخهورن. فمنذ أشهر يُقال إن بايرن ميونخ مهتم بجوهرة خط الوسط. ففي ديسمبر من العام الماضي، أفادت بيلد مثلًا أن كشافين من حامل الرقم القياسي في الدوري الألماني كانوا "منبهرين للغاية" بمزيج آيخهورن من "المراوغات، والرؤية، والهدوء، والديناميكية، ولحظات التحول"، مقرونًا بـ"نضج بدني لا يُصدَّق". غير أن سبورت1 أفادت مؤخرًا بأن بايرن انسحب من سباق التعاقد على خدمات آيخهورن.

    وبالتالي يُفترض أن أندية أخرى تتنافس أكثر على آيخهورن. فقد ذكر فابريزيو رومانو مؤخرًا، على سبيل المثال، أن مانشستر سيتي ألقى أيضًا بقبعته في الحلبة. ومن البوندسليغا، قيل إن آينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ وضعوا لاعب الوسط تحت المراقبة-

    وكان آيخهورن قد وقّع في يوليو 2025 عقدًا طويل الأمد مع هيرتا، دون أن يذكر النادي العاصمي مدة العقد بدقة. إلا أن مسؤولي نادي الدرجة الثانية يُقال إنهم يسعون بشكل مكثف إلى تمديد جديد، من أجل التخلص من الشرط الجزائي في ظل اهتمام العديد من الأندية.

    بوروسيا دورتموند، أخبار: «المستقبل غير مؤكد!» قد يصبح أحد نجوم دورتموند إخفاقًا كبيرًا بشكل نهائي

    يبدو أن بوروسيا دورتموند مهدد هذا الصيف بصفقة خاسرة فادحة. إذ أفادت رور ناخريشتن بأن مستقبل يان كوتو "غير مؤكد" — وذلك رغم سريان عقده حتى عام 2029. وبعد موسم ثانٍ متذبذب للغاية، من المرجح — بحسب رور ناخريشتن — أن يفكر كل من اللاعب والنادي في مدى جدوى استمرار التعاون.

    صحيح أن كوتو أحرز، مقارنة بموسمه الأول الكارثي مع الأصفر والأسود، بعض خطوات التطور إلى الأمام ورفع أيضًا وقت مشاركته بشكل واضح بنحو 53%، لكنه لا يزال بعيدًا عن تجاوز منافسه جوليان رايرسون، لأنه هش دفاعيًا وغير حاسم هجوميًا في كثير من الأحيان.

    وإذا افترقت الطرق في الصيف بالفعل، فإن عجزًا ضخمًا في قيمة انتقال كوتو بالنسبة لدورتموند يبدو شبه حتمي. فبسبب بند إلزامية شراء مثير للشكوك بقيمة 20 مليون يورو، والذي دخل حيّز التنفيذ في حالة كوتو بعد سبع مباريات رسمية وثلاث مشاركات أساسية، دفع دورتموند إلى مانشستر سيتي مبلغًا من الصعب أن يقدمه أي نادٍ آخر مرة ثانية في ظل مستواه في دورتموند.

    ومنذ عدة أسابيع أصبح كوتو شبه خارج الحسابات مجددًا تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. ولأن رايرسون اضطر لغياب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء في مباراة القمة ضد بايرن ميونخ (2:3)، شارك كوتو أساسيًا للمرة الثانية وحتى الآن الأخيرة في مرحلة الإياب. أمام لويس دياز قدّم وقتها أداءً جيدًا للغاية (تقييم 3.5)، لكنه منذ ذلك الحين لم يجمع في البوندسليغا سوى 33 دقيقة لعب.

    أمام هامبورغ وشتوتغارت جلس على دكة البدلاء لأكثر من 90 دقيقة في كل مباراة، وفي خسارة نهاية الأسبوع الماضي 0:1 اضطر للراحة بسبب مشاكل عضلية. حاليًا لديه هدفان وتمريره حاسمة واحدة في 25 مباراة رسمية.

  • بوروسيا دورتموند - جدول المباريات: المباريات القادمة لبوروسيا دورتموند

    الموعدالمباراة
    18 أبريل، الساعة 15:30TSG هوفنهايم - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
    26 أبريل، الساعة 17:30بوروسيا دورتموند - فرايبورغ (الدوري الألماني)
    3 مايو، الساعة 17:30بوروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
