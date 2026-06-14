أخبار سارة للأهلي .. أموريم يتفوق على يايسله في سباق تدريب ميلان

تستمر عملية البحث في نادي ميلان لتحديد من سيكون المدرب في الموسم المقبل. وقد تلاشت الفكرة التي كانت تشير إلى تعيين رالف رانجنيك كمدير رياضي، ويقوم الآن زلاتان إبراهيموفيتش وجيري كاردينالي بالبحث عن الشخص الذي سيقود الروسونيري في الموسم المقبل.

وبعد الاجتماع الذي عقد في لندن يوم الجمعة 12 يونيو، بدا أن الاسم الذي يكتسب زخماً هو ماتياس يايسله مدرب الأهلي، الذي يحظى بإعجاب إبراهيموفيتش بشكل كبير. لكن الشرط الجزائي البالغ ستة ملايين يمثل مشكلة، ولذلك يبدو أن روبن روبن أموريم قد قفز إلى الصدارة في الساعات الأخيرة، وفقاً لما أوردته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".