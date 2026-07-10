أخبار الهلال اليوم.. نُقدم لكم نشرة بأبرز ما يتعلق بزعيم الكرة السعودية؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالفريق الأزرق.
أخبار الهلال اليوم | رسالة مُقلقة من ياسين بونو وتحديد "موعد الحسم" في مصير سالم الدوسري
- Getty Images Sport
تفاصيل الحالة الطبية لثلاثي الهلال
أصدر نادي الهلال السعودي، بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، للكشف عن الحالة الطبية للثلاثي متعب العربي وحسان تمبكتي وسالم الدوسري.
وقال الزعيم إن سالم سيخضع لفحص طبي عن طريق الطبيب المختص "ليمباينن" يوم الإثنين 20 يوليو الجاري، من أجل متابعة تطورات إصابته في أوتار الركبة، وحسم مصيره من القيام بأي تدخل جراحي من عدمه.
ولم يتحدد حتى الآن إمكانية خضوع اللاعب لعملية جراحية لإنهاء معاناته من إصابته الحالية، ومن المتوقع أن يستغرق برنامجه العلاجي من 6 إلى 8 أسابيع.
وأما متعب الحربي، فمن المقرر أن يجري عملية جراحية في العين خلال الأيام المقبلة، ولكنها لن تؤثر على انضمامه للتحضيرات إلى الموسم الجديد، بينما يغيب حسان تمبكتي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع، بعد إصابته بتمزق في وتر القدم اليمنى، خلال مشاركته مع السعودية في كأس العالم 2026.
- AFP
هل يرحل كوليبالي؟
فيديو | حسم مصير كوليبالي بشكل نهائي .. "عرض أوروبي قوي" يضع نجم الهلال على أعتاب الرحيل!
أكد الإعلامي حمد الصويلحي، أن المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، يستعد للرحيل عن صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتطرق كذلك الصويلحي خلال حديثه عبر برنامج "دورينا غير" إلى مصير المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي أثيرت العديد من التكهنات مؤخرًا حول إمكانية مغادرته للزعيم.
تصريحات الإعلامي السعودي جاءت كالتالي:"كوليبالي قد يجري عملية جراحية، الأمر سيعتمد على تقييم الجهاز الطبي عند عودته من الإجازة لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد".
وأضاف:"رغم الحديث عن العملية، إلا أن فكرة رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع مستبعدة تمامًا حتى الآن، لأنه جدد عقده منذ فترة قصيرة، ولكنه ربما يغيب عن 3 أرباع الفترة التي تسبق سوق الانتقالات الشتوية، ووقتها سنرى ما سيحدث".
رسالة مُقلقة من بونو
هل يحقق حلمه أخيرًا؟ ياسين بونو : أتمنى التوفيق للأرجنتين وأطمح في الانتقال لهذا النادي قريبًا!
خرج الحارس المغربي ياسين بونو، من أجل الحديث عن مستقبله، بعد خروج المغرب من بطولة كأس العالم 2026، ملمحًا إلى إمكانية رحيله عن الهلال السعودي.
المغرب أنهت رحلتها المثيرة في المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالخسارة من فرنسا بهدفين نظيفين في ربع النهائي.
بعد خسارة بلاده، تحدث بونو لشبكة "ESPN" الأمريكية قائلًا:"أعتقد أن نادي ريفر بليت مثل العائلة بالنسبة لي، أشعر بروابط هائلة كلما أتحدث مع أي شخص من النادي، سواء لاعبين سابقين أو حاليين".
وأضاف:"أنا أحب الأرجنتين ودائمًا ما أتمنى لها التوفيق، أعجبتني الروح التي أظهرها الفريق في المباراة الأخيرة لمصر، وأبهرني ميسي بشخصيته، أهدر ركلة جزاء، بعدها استجمع كامل قوته لتحقيق الانتصار".
وواصل بونو حديثه:"الأمر لا يعتمد علي فقط، لأنني مرتبط بعقد مع نادٍ آخر في الوقت الحالي، ريفر فريق رائع ويمر بفترة مميزة حاليًا".
وأنهى تصريحاته:"سيكون من الرائع حدوث هذا الأمر لو كان ممكنًا، وإن لم يتم ذلك، سأستمر في تشجيعي للنادي كأحد العاشقين له".
- Getty Images Sport
الهلال ينتصر في قمة المغرب وفرنسا
ما فعله المغرب على مدار نسختين متتاليتين من بطولة كأس العالم، يستحق أن يُخلد في كتب التاريخ بحق؛ نعم.. الحزن أمر لا مفر منه، لكن يجب المواصلة في البناء والعمل.
وبعد حصوله على "المركز الرابع" في بطولة كأس العالم 2022؛ ها هو منتخب المغرب يودع من دور ربع النهائي في النسخة الحالية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وودع المغرب بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الخسارة (0-2) ضد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بهدفي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في الدقيقتين 60 و66 تواليًا.
ما هو دور الهلال في هذه المباراة؟ اقرأ المزيد عبر نظرة تحليلية على هذه القمة المونديالية
أسطورة الهلال مرشح لخلافة المسحل
"مفاوض كريستيانو رونالدو وأسطورة الهلال".. المرشحون لخلافة ياسر المسحل في رئاسة اتحاد الكرة السعودي
لا يزال الشارع الرياضي السعودي، يترقب اختيار "خليفة" ياسر المسحل، على رأس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم.
المسحل أعلن استقالته من رئاسة اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك بعد الخروج المخيب للمنتخب الوطني، من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك خلفًا لياسر المسحل الذي أعلن استقالته، بشكلٍ رسمي.
البكيري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى 4 أسماء مرشحة لرئاسة اتحاد الكرة؛ على النحو التالي:
* عبدالله حماد.
* سعد اللذيذ.
* بدر الرزيزاء.
* حاتم خيمي.
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