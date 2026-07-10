أصدر نادي الهلال السعودي، بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، للكشف عن الحالة الطبية للثلاثي متعب العربي وحسان تمبكتي وسالم الدوسري.

وقال الزعيم إن سالم سيخضع لفحص طبي عن طريق الطبيب المختص "ليمباينن" يوم الإثنين 20 يوليو الجاري، من أجل متابعة تطورات إصابته في أوتار الركبة، وحسم مصيره من القيام بأي تدخل جراحي من عدمه.

ولم يتحدد حتى الآن إمكانية خضوع اللاعب لعملية جراحية لإنهاء معاناته من إصابته الحالية، ومن المتوقع أن يستغرق برنامجه العلاجي من 6 إلى 8 أسابيع.

وأما متعب الحربي، فمن المقرر أن يجري عملية جراحية في العين خلال الأيام المقبلة، ولكنها لن تؤثر على انضمامه للتحضيرات إلى الموسم الجديد، بينما يغيب حسان تمبكتي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع، بعد إصابته بتمزق في وتر القدم اليمنى، خلال مشاركته مع السعودية في كأس العالم 2026.



