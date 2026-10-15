أخبار الهلال اليوم | موقف استثنائي من زوجة إنزاجي .. ودراسة صادمة لجماهير الزعيم!

زوجة إنزاجي تدعم السعودية

حرصت جايا لوكارييلو، زوجة سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، على دعم المملكة والإشادة بأجواء الحياة فيها.

وتلقت المملكة العربية السعودية، الكثير من رسائل الدعم، على خلفية الهجمات الحوثية التي تعرضت لها البلاد، مؤخرًا، واستهداف مطار الرياض.. التفاصيل

أسطورة الهلال يهاجم نظام الأجانب

انتقد ياسر القحطاني، نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، نظام عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، مطالبًا إما بفتح العدد دون قيود أو العودة إلى ثلاثة أو أربعة لاعبين أجانب، كما أشاد بمصعب الجوير ومحمد أبو الشامات، مشددًا على أهمية منح اللاعبين الشباب فرص المشاركة واختيار عناصر المنتخب بناءً على مستواهم ورغبتهم في التطور.. التفاصيل