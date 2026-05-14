أخبار الهلال اليوم | كواليس "غريبة" أشعلت أزمة فهد المفرج ومصور الكأس.. والهلال مهدد بخسارة "3 نجوم كبار" ضد نيوم

يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 32 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".