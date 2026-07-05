أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | وكيل لاعب نابولي يكشف حقيقة المفاوضات السعودية .. نجم الزعيم يتمرد ومصير الدوسري وبنزيما
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حقيقة التعاقد مع نجم نابولي
كشف وكيل المدافع الهولندي سام بويكيما؛ محترف نابولي، حقيقة ما تردد عن رغبة الهلال في ضمه بعد رفض فرانشيسكو أتشيربي؛ مدافع إنتر، العرض السعودي.
ونفى وكيل الهولندي بشكل قاطع تلقيه أي عرض من الزعيم خلال الفترة الماضية، بحسب ما أكد لموقع "365scores".
الوكيل قال: "الهلال لم يفاوض بويكيما خلال الصيف الجاري، ولا يوجد أي اهتمام رسمي بالتعاقد معه حاليًا، لدينا عروض أخرى بالفعل، لكن لا جديد بشأن مستقبله".
وأضاف: "بويكيما مستمر مع نابولي، وأي قرار يخص مستقبله سيتم اتخاذه في الوقت المناسب بما يتوافق مع مصلحة اللاعب والنادي".
مستقبل سالم الدوسري
حسم الجدل.. حقيقة رحيل سالم الدوسري عن الهلال للانتقال إلى الدرعية!
جدل كبير يحيط بمستقبل النجم الدولي سالم الدوسري، جناح عملاق الرياض الهلال؛ وذلك في ظل تراجع مستواه، مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.
وينتهي عقد سالم في 30 يونيو 2027؛ وذلك بعدما لعب مسيرته الكروية بالكامل مع الزعيم الهلالي، باستثناء "إعارة قصيرة" إلى نادي فياريال الإسباني.
سالم الدوسري يحسم الجدل.. موقف قائد الهلال من "الاعتزال دوليًا" بعد نكسة كأس العالم 2026
حسم سالم الدوسري، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، قراره بشأن "الاعتزال دوليًا"؛ وذلك بعد نكسة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
منتخب السعودية ودع مونديال القارة الأمريكية، من دور المجموعات؛ رغم أنه كان يمتلك فرصة كبيرة للغاية، من أجل التأهُل.
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حسم أول صفقتين رسميًا .. وتحديد مصير إنزاجي
ابن النصر وجوهرة الفيحاء .. الهلال يفتتح تحركاته الصيفية رسميًا بصفقتين "دفعة واحدة"
أعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع صفقتين "دفعة واحدة"، وهم عبد الله العنزي وصبري دهل، حيث جاء الأول من صفوف الفتح، والثاني من الفيحاء.
هيوز اتخذ القرار .. الهلال يحسم مصير إنزاجي
بدأ المدير الرياضي الجديد للهلال ريتشارد هيوز مهام عمله مع النادي السعودي بحسب آخر التقارير الواردة من المملكة العربية السعودية، وعلى رأس الملفات التي باشر بها عمله الاسكتلندي القادم من ليفربول هو مصير المدير الفني سيموني إنزاجي.
هل يرحل بنزيما للدرعية؟ .. وتمرد كانسيلو
فيديو | "إنزاجي يتحمل المسؤولية" .. الكشف عن حقيقة انتقال كريم بنزيما إلى الدرعية!
كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن حقيقة الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل كريم بنزيما عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بنزيما انضم إلى الزعيم في صفقة مدوية بالميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من الاتحاد، ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام بالنسبة له مع الفريق، وسط تكهنات حول مغادرته للنادي.
بعد قرار الزعيم "المفاجئ" .. جواو كانسيلو يتمرد على الهلال من أجل الرحيل نهائيًا إلى برشلونة!
حسم النجم البرتغالي جواو كانسيلو، قراره النهائي بعدم العودة إلى صفوف الهلال السعودي مرة أخرى، واضعًا نصب عينيه العودة إلى نادي برشلونة الإسباني بأي ثمن.
اللاعب الذي يشعر بالتهميش في صفوف "الزعيم" أبلغ وكيله بضرورة حسم خروجه باتجاه "الكامب نو"، في خطوة قد تتطور إلى إعلان التمرد الرسمي بمجرد انتهاء التزاماته الدولية في كأس العالم.
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