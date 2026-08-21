أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | فك لغز الوليد بن طلال وتحديد القيمة النهائية لواتكينز وصفقة مفاجئة في الجناح
القيمة النهائية لصفقة واتكينز
أكد الصحفي ساشا تافوليري، على ثقة الهلال في إتمام التعاقد مع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار إلى ان المفاوضات جارية الآن مع النادي الإنجليزي، نحو صفقة محتملة تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو.
مفاوضات مفاجئة مع ديمبيلي
فيديو | "بنزيما قطعتنا الناقصة لأنه ربع مهاجم" .. إعلامي سعودي : هناك محادثات جارية بين الهلال وعثمان ديمبيلي
كشف الإعلامي السعودي عبد العزيز الزلال، عن مفاوضات مكثفة من الهلال السعودي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، من أجل تدعيم هجوم الفريق.
النادي تخلى مؤخرًا عن لاعبه البرازيلي مالكوم، على أن يلحق به المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، كما توجد شكوك محيطة حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
الزلال ظهر عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة روتانا، من أجل الحديث عن الوضع الهجومي للهلال، حيث سأله وليد الفراج عن مقولته إن "بنزيما هو القطعة الناقصة في الهلال".
ورد عليه قائلًا:"وصلنا لمرحلة في الهلال، جعلتنا نتمنى أن يكون لدينا ولو "ربع مهاجم"، لا أدرى من أشار على النادي في يناير بالتعاقد مع بنزيما، قلت إنه القطعة الناقصة لأن الفريق لم يمتلك أي مهاجمين، نونيز وماركوس ليوناردو، والآن اكتملت مع بنزيما".
وتابع:"الإدارة الرياضية في الهلال تتحرك حاليًا من أجل مهاجم جديد وجناح، وعثمان ديمبيلي من ضمن الأهداف المقترحة".
اجتماع يجلب كاسادو إلى الهلال؟
أنباء سعيدة للأهلي والهلال .. اجتماع حاسم بين برشلونة ومينديش
كان الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو إلى برشلونة، بعد الإعارة التي بدأت في يناير وتحوّلت اليوم إلى صفقة انتقال نهائية، هو المناسبة المثالية أمام النادي الكتالوني للقاء وكيله، الوسيط البرتغالي الكبير جورج مينديش.
وأجرى المدير الرياضي ديكو والوكيل الشهير محادثات للحديث عن عدد من الأسماء الراغبة في الرحيل عن برشلونة، لكن النادي بحاجة أيضًا إلى حسم صفقتين أخريين على الأقل في سوق الانتقالات على صعيد الوافدين.
مينديش، الذي كان بالأمس في ميلانو للاجتماع مع ميلان، التقى اليوم بالمدير الرياضي ديكو في برشلونة. الاجتماع الذي عُقد في فندق توري ميلينا استمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، نحو ساعة واحدة (أقل بكثير من الساعات الست التي استغرقتها القمة مع ميلان)، وتم الحديث بشكل أساسي عن 3 لاعبين يحاول النادي إيجاد حلول للتخلص منهم.
الأسماء الثلاثة المرشحة للرحيل هي مارك كاسادو، وجيلي فيرنانديز، وأليخاندرو بالدي.
كاسادو تلقى عروضًا من السعودية، حيث قدّم كل من الهلال والأهلي عروضًا ملموسة، لكن لاعب الوسط يرغب في البقاء في أوروبا.
وهناك أيضًا معجبون بـجيلي فيرنانديز، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بـنيوكاسل.
وأخيرًا، سيقلّص وصول كانسيلو من دقائق مشاركة أليخاندرو بالدي الذي بات جاهزًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ممثلاً في مانشستر يونايتد.
سر تأخر نقل الملكية
فيديو | "لا يستطيع التصرف في النادي والزعيم ليس تشيلسي" .. السر الحقيقي وراء تأخر نقل ملكية الهلال للوليد بن طلال
أكد الإعلامي السعودي عبادة اللدن، إن الأمير الوليد بن طلال، لا يحق له التصرف بأي شكل من الأشكال في الهلال، لأنه لا يمتلك النادي بشكل كامل.
ملكية الهلال كانت بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي، مقابل 25% للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، قبل أن يأتي الوليد بن طلال للاستحواذ على 100% من الأسهم.
المذيع في قناة "العربية بينزنس" قال عبر برنامج "في المرمى":"لا يحق للوليد بن طلال التصرف في الهلال، إذا كان هناك أي مشتري لأحد الأندية، يريد تدعيم صفوف الفريق بصفقات مُلحة، فهو يعطي النادي قرضًا للإنفاق منه قبل اكتمال إجراءات نقل الملكية".
وأضاف:"هذا الأمر يحدث في أوروبا، ولا يتم إلا من خلال ضغوط وضرورة مُلحة، لأنه في العادة، ضخ الأموال يأتي بعد نقل الأسهم ، وهذه هي الممارسة المتعارف عليها في الظروف الطبيعية".
وتابع:"دور صندوق الاستثمار مع الأندية التي يسيطر عليها، هو القيام بتجهيزها للاستثمار في القطاع الخاص، وكان من الواضح تأثير ذلك على الهلال".
وواصل اللدن حديثه:"دائمًا ما تكون هناك فترة فاصلة بين الإعلان عن الصفقة وما يُعرف بالإغلاق المالي، وهي مدة قد تمتد من أسابيع إلى بضعة أشهر، وهذا يحدث للعديد من الأندية العالمية".
عملية احتيال أجنبية
"رواتب لاعب تُحول لأشخاص مجهولين" .. خبير قانوني يكشف محاولة احتيال "أجنبية" في دوري روشن السعودي
خرج الخبير القانوني أحمد الشيخي، من أجل التحذير من محاولات بعض المسؤولين الأجانب، بالتلاعب في الصفقات القادمة إلى دوري روشن السعودي.
وكشف الشيخي عن واقعة مُحددة، قام خلالها أحد المسؤولين بمحاولة إقناع أحد اللاعبين بتحويل جزءًا من رواتبه إلى دولة معينة، ولجهة مختلفة عن حسابه الشخصي، وإلا لن تتم الصفقة.
الأمر بدأ بتغريدة سابقة من الشيخي نفسه في شهر يوليو الماضي، حيث قام خلالها بالتحذير من قيام بعض الأجانب بعمليات احتيال منظم، عن طريق استخدام وكلاء مرخصين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال إن الضحايا هم بعض اللاعبين المتواجدين في دوري روشن السعودي، كما وجه بعض النصائح القانونية لتفادي حدوث هذا الأمر مع الأندية.
وقام الخبير السعودي باقتباس هذه التغريدة، ورد عليها قائلًا:"مسؤول (أجنبي) سابق أقنع لاعباً أجنبياً بأن اللعب في "روشن" مع النجوم العالميين هو فرصة عظيمة لا ينبغي تفويتها، وأن شرط النادي الوحيد للتوقيع هو أن جزءاً من رواتب اللاعب يجب أن يتم تحويله لدولة معينة، ولحساب يختلف عن حساب اللاعب المدون بالعقد، وإلا لن تتم الصفقة، حيث أن هذا المبلغ سيعود في النهاية لنفس النادي بطريقة ما، ليستفيد منه كميزانية للتعاقد مستقبلاً مع لاعبين آخرين".
وأضاف عبر حسابه على منصة إكس:"صدّق اللاعب هذا الهراء، ووقّع بالفعل اتفاقية سرية غير معلنة، إلى جانب عقده، واستمر بدفع جزء من رواتبه للحساب الخارجي (لأشخاص مجهولين".
وتابع:"شاءت الأقدار أن وقّع اللاعب مع محامٍ أجنبي جديد أكثر احترافية، تربطني به علاقة جيدة، وتواصل معي هاتفياً بخصوص الموضوع، وأطلعني على كافة المستندات غير المعلنة".
تعجب من رحيل مالكوم
خرج محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، للتعجب من تخلي الهلال عن جناحه البرازيلي مالكوم، بعد انتقال الأخير إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.
وقال نور في تصريحات عبر برنامج "نادينا":"مالكوم يمكنه اللعب في أفضل فريق بالسعودية وكأساسي، تخيل أن الهلال يمتلك القوة الكافية للتخلي عنه رغم قيمته الكبيرة".
ملف رحيل بنزيما
وسط سخرية وليد الفراج: كريم بنزيما يرد على مستقبله مع الهلال.. وسيموني إنزاجي "يرمي الكرة" في ملعب الإدارة
شهدت الساعات القليلة التي أعقبت مواجهة عملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيحاء، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، تصريحات رسمية من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن مستقبله؛ بالإضافة إلى تعليق المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، على نفس الأمر.
بنزيما يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ إلا أن كل التقارير المحلية والعالمية تؤكد على طلب إنزاجي الاستغناء عنه، في صيف العام الحالي.
وفي هذا السياق.. رد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، على سؤال بشأن حقيقة طلبه الاستغناء عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من مجلس إدارة النادي.
وعن ذلك يقول إنزاجي في المؤتمر الصحفي، بعد الفوز (3-0) ضد نادي الفيحاء: "لديّ إدارة خلفي؛ هي من تتولى هذه الأمور".
وأضاف: "أنا مدرب.. ما أحاول فعله مع جهازي الفني؛ هو تنظيم الفريق جيدًا، وتحقيق نتائج تسعد الجماهير".
الهلال يفوز ويمتع: سيموني إنزاجي يعثر على "سلاح جديد" ضد الفيحاء.. وإلى كريسينسيو سامرفيل "هوسك سيضرك"
"هذا ما نريده منك يا الهلال؛ فلا تعود للخلف مجددًا".. ذلك لسان حال عشاق الزعيم؛ بعد الفوز على نادي الفيحاء، مساء أمس الخميس.
انتصارات الهلال "المحلية"، ليست وليدة اليوم فقط؛ بل هي مستمرة منذ الموسم الرياضي الماضي؛ لكن ظل "عدم الرضا" على أداء الفريق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، هو الغالب.
الهلال فاز (3-0) ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ بواسطة كل من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والثنائي السعودي سلطان مندش وناصر الدوسري، في الدقائق 31 و46 و88 تواليًا.
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