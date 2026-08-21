أخبار الهلال اليوم | فك لغز الوليد بن طلال وتحديد القيمة النهائية لواتكينز وصفقة مفاجئة في الجناح

فيديو | "بنزيما قطعتنا الناقصة لأنه ربع مهاجم" .. إعلامي سعودي : هناك محادثات جارية بين الهلال وعثمان ديمبيلي

كشف الإعلامي السعودي عبد العزيز الزلال، عن مفاوضات مكثفة من الهلال السعودي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، من أجل تدعيم هجوم الفريق.

النادي تخلى مؤخرًا عن لاعبه البرازيلي مالكوم، على أن يلحق به المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، كما توجد شكوك محيطة حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

الزلال ظهر عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة روتانا، من أجل الحديث عن الوضع الهجومي للهلال، حيث سأله وليد الفراج عن مقولته إن "بنزيما هو القطعة الناقصة في الهلال".

ورد عليه قائلًا:"وصلنا لمرحلة في الهلال، جعلتنا نتمنى أن يكون لدينا ولو "ربع مهاجم"، لا أدرى من أشار على النادي في يناير بالتعاقد مع بنزيما، قلت إنه القطعة الناقصة لأن الفريق لم يمتلك أي مهاجمين، نونيز وماركوس ليوناردو، والآن اكتملت مع بنزيما".

وتابع:"الإدارة الرياضية في الهلال تتحرك حاليًا من أجل مهاجم جديد وجناح، وعثمان ديمبيلي من ضمن الأهداف المقترحة".